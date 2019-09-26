Почерк митрополита и царские грамоты: в Софии Киевской показывают уникальные документы

Экспозиция разместилась прямо в здании Софийского собора и ее можно будет посмотреть до 9 октября

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Реклама

В Национальном заповеднике "София Киевская" открылась выставка оригинальных старинных грамот и рукописных книг "Раритеты из библиотеки Софии Киевской XVI—XVIII веков".

Экспозиция разместилась прямо в здании Софийского собора. Уникальные артефакты хранятся в стеклянных витринах в разных местах храма. Это сделано для того, чтобы на них ни в коем случае не попадал свет.

Документов на выставке немного — всего восемь. Но зато какие! Грамота Петра Первого 1708 года на освещение митрополита Киевского Иоасафа Кроковского. Ее вернули из Германии в мае этого года. Грамота большого размера, около 80 сантиметров в длину! Изготовлен документ из пергамента и оббит шелковой тканью, внизу — большая, вислая царская печать с двуглавым орлом из серебра и позолоты.

"Именно эта грамота Петра І вызывает наибольший интерес посетителей. Ведь она сохранилась лучше всех. А речь в ней идет о том, что новый киевский митрополит ни в коем случае не поддерживал связей с Константинополем. Московские цари пытались подчинить Киев всеми силами", — рассказал "Сегодня" Вячеслав Корниенко, замгендиректора Национального заповедника "София Киевская".

Он также отметил, что основная идея выставки — показать, насколько ценной являются библиотека и архив Софийского собора. Не менее интересен другой документ — грамота царей Иоанна и Петра Романовых Луцкому епископу Гедеону Святополку-Четвертинскому на освящение в сан митрополита Киевского от 15 декабря 1686 года. В ней митрополит обязуется подчиняться только Московскому патриарху. Края этого артефакта обрамлены вручную позолоченными буквами и яркими растительными узорами. Отметим, подлинность указа или грамоты в те времена проверялась с помощью вислой печати и материала изготовления. Оригинальные грамоты писались вручную, и только на пергаменте.

Среди экспонатов, представленных на выставке, есть оригинальная записная книга XVII века выдающегося митрополита Петра Могилы. Ее выставили для всеобщего обозрения впервые. Она напоминает обычный блокнот. В нем Могила делал заметки об истории киевской митрополии и о своей работе. Митрополит сделал в нем записей на 116 рукописных страниц. Судя по записям, почерк у него был очень неплох! Рядом с блокнотом лежит каталог летописания Киевских митрополитов. Он напоминает генеалогическое древо. Только летоисчисление здесь ведется по византийскому стилю с 1 марта 5508 года (от сотворения мира). Все документы, представленные в экспозиции, написаны на русском и староукраинском языках.

Выставка продлится до 9 октября, стоимость входа — 80 гривен. Студенческий и школьный билет — 30 гривен. Детям до шести лет вход бесплатный.

Раскопки: "это уже большая сенсация"

Всего в нескольких десятках метров от Софийского собора продолжаются раскопки. Напомним, этим летом здесь нашли остатки ранее неизвестного сооружения XI—XII веков. Несколько дней назад археологи обнаружили на месте раскопа несколько обломков древних фресок и разноцветных мозаик.

"Судя по последним находкам, можно предположить, что это было очень важное сооружение. Наличие фресок и мозаик говорит о том, что это мог быть и дворец митрополита и даже храм. Это уже большая сенсация. Ведь в исторических источниках нет вообще никакой информации об этом сооружении", — поделился с нами церковный археолог Максим Стрихар.

Он также подчеркнул, что исследования продлятся и в следующем году, так как еще предстоит раскопать весь периметр фундамента.

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

"Когда полностью изучим весь фундамент находки, тогда предоставим информацию, а именно: какое назначение имело древнее и пока загадочное здание", — подытожил Стрихар.

Ранее сообщалось, что в алтаре Андреевской церкви в Киеве завершили реставрацию иконы "Тайная вечеря" (XVIII в. холст, масло).

Также мы писали, что в Андреевской церкви Киева состоялась первая архиерейская литургия, возглавляемая экзархами Вселенского патриархата.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама