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В Андреевской церкви отреставрировали икону "Тайная вечеря"

24 сентября, 14:12

Транспортировка иконы в мастерскую была невозможна, поэтому все реставрационные работы мастера проводили непосредственно в церкви

Купол Андреевской церкви в Киеве

Купол Андреевской церкви в Киеве / Фото: Facebook

В алтаре Андреевской церкви в Киеве завершили реставрацию иконы "Тайная вечеря" (XVIII в. холст, масло). Об этом сообщил замгендиректора Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко. 

"Выполнена ответственная и кропотливая работа. Интересно, что из-за размеров иконы (8,3 м2) и объемов позолоченного резного обрамления, транспортировка ее в мастерскую была невозможна, поэтому все реставрационные работы мастера проводили непосредственно на объекте", - написал Кириленко на своей странице в Facebook.

Фото: Вадим Кириленко/Facebook

Фото: Вадим Кириленко/Facebook

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Ранее в Андреевской церкви закончили реставрацию надпрестольной сени, которая состоит из нескольких колонн и является уникальным памятником XVIII века. Это алтарная часть храма, и после реставрации она выглядит очень красиво и необычно.

Напомним, что церковь пока что работает только как смотровая площадка. В храме продолжается беспрецедентная реставрация – восстанавливают буквально каждый сантиметр, от фасадов до старинных икон. Приостанавливать работы после того, как было принято решение о передаче церкви в пользование Константинополю, не будут. Реконструкцию планируется завершить в 2020 году. Храм юридически с 1968 года является музеем. С 2001 года, согласно постановлению Кабмина, передан во временное пользование Украинской православной автокефальной церкви. В 2015 году срок соглашения истек. 

Также мы писали, что в Андреевской церкви Киева состоялась первая архиерейская литургия, возглавляемая экзархами Вселенского патриархата. 

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Киев реставрация Андреевская церковь

Источник: Сегодня

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