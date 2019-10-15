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Под Киевом открыли памятник Кузьме Скрябину

15 октября, 10:40

Памятник музыканту появился в Святопетровском 14 октября

Фото: Александр Тигов/Facebook

Фото: Александр Тигов/Facebook

В селе Святопетровское под Киевом в понедельник, 14 октября, установили памятник музыканту Андрею Кузьменко (Кузьме Скрябину). Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший глава Киево-Святошинского райсовета Александр Тигов.

"С Кузьмой можно пообщаться и посидеть на скамейке в ЖК "Петровский квартал"!" – говорится в сообщении на странице Тигова в Facebook.

Фото: Александр Тигов/Facebook

Фото: Александр Тигов/Facebook

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При этом отметим, что ранее в соцсетях пользователи отмечали, что никакого сходства между памятником Скрябину и музыкантом нет. В частности, почитатели творчества музыканта подчеркивали, что он любил джинсы и кеды, а не шорты, в которые была облачена скульптура.

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Фото: moygrad

Напомним, Кузьма Скрябин не дожил до своего 50-летнего юбилея три с половиной года – он трагически погиб в дорожно-транспортном происшествии в районе села Лозоватка Днепропетровской области 2 февраля 2015 года.

Сайт "Сегодня" ранее подготовил эксклюзивное интервью с матерью Андрея, Ольгой Михайловной Кузьменко, которая рассказала о своей новой книге об Андрее "Колискова для Андрійка", а также спела песню, которой много лет назад убаюкивала своего сына.

Откровенные признания мамы Кузьмы Скрябина смотрите в этом видео:

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памятник киевская область Кузьма Скрябин

Источник: Сегодня

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