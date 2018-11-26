Подготовка к праздникам: на Контрактовой площади ставят новогодний город

На улице будет установлено около 30 домиков с едой и сувенирами

На Контрактовой площади в Киеве начали устанавливать новогодний городок. Об этом сообщил корреспондент сайта "Сегодня".

Так, на площадь уже завезли около 30 деревянных домиков, в которых будут работать точки с уличной едой и сувенирные лавки. Эти же киоски работали здесь и в прошлом году. Тем временем, монтажники украшают арки Гостиного двора световыми гирляндами и декорациями.

















Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Ранее мы сообщали, что организаторы еще не определились, какой будет главная елка страны – искусственная, натуральная или собранная из отдельных ветвей. Главная елка, напомним, будет снова установлена на Софийской площади, еще одна – на Контрактовой.

В этом году в центре будет открыто рекордное количество фотозон – более 70. Резиденция святого Николая будет на Контрактовой площади, где новогодний городок оформят в стиле ярких работ художницы Марии Примаченко.

Власти города уже поспешили сообщить, что в новогоднюю ночь в Киеве будет на три часа продлена работа общественного транспорта. Кроме того, совершенно не будет закрываться фуникулер.