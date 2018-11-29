Погода в Киеве: горожан просят приготовиться к "синоптической карусели"

В четверг, 29 ноября, в Киеве без осадков, температура днем составит -5°, вечером возможен мороз до -11°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер восточный и юго-восточный, до 3,4 м/сек, солнце в столице взошло в 07:31, а зайдет в 15:59.

Как отметила на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко, в Киеве будет усиливаться мороз, осадков не предвидится, так как будет "давить антициклон".

По словам Диденко, уже 1-2 декабря появится снег, 3 декабря и ранним утром 4-го декабря мороз может усилиться, а уже днем 4 и 5 декабря потеплеет. Такую погоду Диденко назвала "синоптической каруселью".

Напомним, ранее синоптики сообщали, что зима в Украине будет аномально теплой – средняя температура в этот период ожидается на два градуса выше нормы, а в декабре и январе в основном ожидается плюсовая температура.

В гидрометцентре ранее заявили, что погода в Украине до конца недели будет переменчивой – солнечные дни будут сменяться снежными. Дневные температуры будут умеренно холодными – 3°…-5° градуса мороза, а вот ночью будет доходить местами до -14°…-15°.