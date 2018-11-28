То снег, то солнце и мороз до -15: какой будет погода до конца недели

Погода в Украине до конца недели будет переменчивой – солнечные дни будут сменяться снежными. Дневные температуры будут умеренно холодными – 3-5 градуса мороза, а вот ночью будет доходить местами до -14-15, сообщает Укргидрометцентр.

Еще сегодня днем будет 2-4 градуса мороза. В большинстве областях будет солнечная погода, и только на юге и востоке страны пройдет снег, а в Крыму будет дождь.

В четверг, 29 ноября, осадков не будет нигде в Украине, а температурный режим останется примерно на прежнем уровне, за исключением Ивано-Франковской и Черновицкой областей – там 5-7 мороза днем. А вот ночью придут сильные морозы – от 8 до 12 градусов ниже нуля.

В пятницу, 30 ноября, днем ожидается 3-6 градусов мороза, а вот ночью станет еще холодней: на севере и востоке страны до -13, в Киевский и Винницкой областях – до -14, а в Черновицкой области – до 15 мороза. Также вернутся осадки: снег пройдет в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской областях и на юге, в Крыму – мокрый снег.

В субботу, 1 декабря, погода значительно ухудшится, снег будет идти практически по всей Украине, за исключением западных областей. Днем синоптики прогнозируют 3-5 мороза, на юге от -1 до +1. Ночные морозы немного спадут до 6-8 градусов, и только в западных областях будет больше 10 градусов мороза.

Но в воскресенье, 2 декабря, погода снова наладится, и снег будет идти только на востоке страны. Дневной температурный режим сохраниться на прежнем уровне, ночью также 6-8 мороза, на западе до -10.

Как мы сообщали, из-за непогоды в двух областях обесточены 85 населенных пунктов. Без электроснабжения остались 46 населенных пунктов в Тернопольской области, в Черновицкой – 39.

Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Вера Балабух в прогнозе на декабрь и январь рассказала об аномально теплой зиме. Она также объяснила, будут ли новогодне-рождественские праздники снежными.