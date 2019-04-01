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Погода в Киеве: март вошел в десятку самых теплых за 139 лет

Сегодня, 12:34

Самым теплым днем месяца было 31 марта

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня
Погода в Киеве: март вошел в десятку самых теплых за 139 лет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1da/260/5ca1da2601429.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1da/260/5ca1da2601429.jpg Другие новости Самым теплым днем месяца было 31 марта

В Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского подвели погодные итоги прошедшего первого месяца весны. По данным наблюдений метеостанции ЦГО, средняя температура в Киеве составила +5,1 °С, и была на 4,4 °С был теплее климатической нормы.

"Благодаря повышенной среднемесячной температуре воздуха, он вошел в десятку самых теплых в столице за 139 лет наблюдений", – сообщают в обсерватории. 

В марте было зафиксировано 4 температурных рекорда. Как сообщали "Сегодня", 8 марта в столице среднесуточная температура воздуха впервые за 139 лет составила +10,1 °С, что на 1,6 °С выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня в 2016 году. В этот день был побит и рекорд максимальной температуры воздуха, которая после полудня достигла +17,7 °С, что на 2,9 °С выше климатической нормы. 9 марта в Киеве температура самой теплой ночи за 139 лет наблюдения не опустилась ниже 7,0 °С, что на 1,7  °С выше чем это было в 2016 году. Среднесуточная температура воздуха составила +10,5 °С, что на 2,2 °С теплее предыдущего рекордного значения 1975 года. 

Самым теплым днем месяца было 31 марта, когда максимальная температура после полудня достигла +20,0 °С. Самым холодным было 3 марта, когда минимальная температура под утро опустилась до -6,3 °С.
Осадков в столице выпало 32 мм, что составило 82% климатической нормы.

Напомним, в 2018 год март, по данным Центральной геофизической обсерватории, был самым холодным с начала с начала XXI века. Тогда средняя температура в Киеве составила – 1,9°С.

Ранее мы писали, что весна в Киеве практически каждую неделю преподносит жителям и гостям столицы сюрпризы. Так, в начале марта город накрыл мощнейший ураган, который наделал немало бед. А на прошлой неделе в столице наблюдалась настоящая метель.

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Тег Киев, погода, температура воздуха, весна, март

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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