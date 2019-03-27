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Аномалии весны: в Киеве разбушевалась настоящая метель

Сегодня, 16:01

В течение часа в столице шел снег, который сопровождался сильными порывами ветра

Фото И. Шаповалов. Архив
Фото И. Шаповалов. Архив. Фото: Сегодня
Аномалии весны: в Киеве разбушевалась настоящая метель //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b81/ab2/5c9b81ab2d190.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b81/ab2/5c9b81ab2d190.jpg Другие новости В течение часа в столице шел снег, который сопровождался сильными порывами ветра

В Киеве днем в среду, 27 марта, разгулялась настоящая метель. Так, в нескольких районах столицы можно было наблюдать снегопад, который сопровождался сильными порывами ветра.

При этом на улице плюсовая температура, поэтому снег быстро растаял.

Видео: Наталья Меценко

На кафедре метеорологии и климатологии КНУ имени Шевченко сообщили, что самая ранняя метель в Киеве наблюдалась в столице в конце октября (в 1979), а самая поздняя – в апреле (1974). Метели в середине весны наблюдаются не ежегодно, однако в отдельные годы в апреле зафиксировано по несколько дней с этим атмосферным явлением (например, в 1965 г. - три). А среднее количество дней с метелью в апреле составляет 0,3 дня. В марте этот показатель равен 1,5 дня, в то время как максимальное количество дней с метелью в марте – 7 (зафиксировано в 1976 году).

Там напомнили, что повторяемость и интенсивность метелей из года в год может существенно варьироваться, однако с 1992 года количество дней с этим атмосферным явлением существенно уменьшилась.

Напомним, выпавший в ночь на среду, 27 марта, в Киеве снег привел в изумление жителей и гостей столицы. Так, в социальных сетях появились множество фото, как выглядит заснеженный город.

Отметим, в конце марта погода удивила жителей Чернигова снегопадом. В город, жители которого начали отходить от последствий урагана, вернулась зима. Накануне около полудня в городе ярко светило солнце, но вскоре здесь прошел мелкий град, который шел почти десять минут, а потом начался снегопад. Впрочем, закончилась зима так же неожиданно, как и началась: снег быстро растаял, поскольку температура воздуха в Чернигове составляет около пяти градусов тепла.

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Тег Киев, снегопад, весна, март, метель

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