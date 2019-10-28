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Президент назначил нового главу администрации Киевской области

28 октября, 21:51

Алексей Чернышев известен как бизнесмен и инвестор

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Чернышова на должность главы Киевской областной госадминистрации. Соответствующий указ президент подписал сегодня, 28 октября. В этот же день Зеленский уволил с должности председателя КОГА Михаила Бно-Айрияна, проработавшего на этой должности несколько месяцев.

Согласно сообщению на сайте Офиса президента, Алексей Чернышов родился в 1977 году в Харькове. Живет и работает в Киеве.

В 1999-м окончил Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия" по специальности "Экономика предприятия". Также учился по программе "Управление проектами" Project Management Institute (Пенсильвания, США). В 2002 году окончил Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".

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Бизнесмен и инвестор является основателем инвестиционной компании VI2 Partners, которая занимается привлечением прямых инвестиций, формированием и управлением активами, инвестиционным банкингом и сотрудничает с крупными международными финансовыми организациями.

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Также новый глава КОГА является основателем организации Kyiv Vision Foundation, специализирующейся на привлечении инвестиций в страну и поддержке культурных проектов.

Ранее от исполнения обязанностей отстранили руководителя Главного управления Госгеокадастра в Киевской области Людмилу Приходько. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил на своей странице в Facebook.

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Источник: Сегодня

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