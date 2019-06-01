Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

Прогулка по Киеву: ищем муралы, посвященные детям

1 июня, 08:27

В субботу отмечают Международный день защиты детей

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

1 июня отмечают Международный день защиты детей. По случаю праздника устроим прогулку по улицам, которые украшают детские муралы со взрослым смыслом. 

Мечты о прекрасных странах на берегу моря

В центре столицы на улице Московской обратите внимание на пятиэтажный дом №36/1. Его боковую стену украшает рисунок о мечтах под названием "Мальчик и море". Художник Rustam Qbic изобразил ребенка, сидящего на берегу и наблюдающего за плывущим по небу дирижаблем. Как пояснял автор, именно в такое время, когда заходит солнце, задумываешься о далеких странах за морями и океанами.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Идем на улицу: детские игры — не только в планшетах и компьютерах

Милый мальчишка, запускающий бумажные самолетики, изображен на мурале, украшающем стену четырехэтажки на ул. Антоновича, 48-а. Создал его украинский художник Александр Корбан в рамках социального проекта о детстве. Таким образом автор хотел напомнить современным детям, что проводить время можно не только за планшетами, телефонами и компьютером. Но есть еще и живые игры — те же самолетики, классики, прятки и другие. С ним согласились бы сейчас и многие взрослые.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Мурал "Магия знаний": учиться тяжело, но всегда интересно

Два года назад в Святошинском районе появился еще один необычный мурал, посвященный детству. Он называется "Магия знаний". На стене 16-этажки по проспекту Королева, 12-и, рядом со средней школой №254, художники изобразили девочку, несущую огромную стопку разных книг. Ей, несомненно, тяжело, а некоторые книги малышка даже роняет. Но в то же время зритель понимает: да, знания не даются легко, но за обложками скрываются и новый опыт, и яркие впечатления — они изображены как разноцветный вырывающийся со страниц вихрь света. Учтите, что найти мурал сложновато: вокруг находится множество домов под №12, но с другими буквами — и не только а, б, в, но и м, ж, к, л…

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Маленькая модница в маминых туфлях

Ну какая девочка не мечтает в детстве стать похожей на маму? Но вот ждать, пока вырастешь, так долго. Можно немного ускорить процесс, к примеру, примерив мамины туфли… Милая малышка в обуви не по размеру и ярком желтом платье стала героиней мурала на улице Туполева, 3. Она держит в руках расческу, но причесываться не собирается, а использует ее как микрофон для пения. Уверены, что многие детки делают точно так же, да чего греха таить — и взрослые тоже. Добрый рисунок появился еще в 2015 году. Кстати, неподалеку, на стене дома №7-б, есть еще один не менее яркий рисунок — слон, улетающий куда-то вдаль на разноцветных воздушных шарах.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Детские чувства: черно-белая грусть, яркое воображение и мечты

Еще один необычный мурал украсил дом №2-а по ул. Синеозерной в Святошинском районе столицы. Он называется "Девочка с птицей". Рисунок выполнен в национальных сине-желтых цветах, а посвящен ярким детским мечтам. Напомним, с этим муралом несколько дет назад произошла неприятная история, но со счастливым финалом. Один из жителей дома испортил рисунок, прицепив на наго кондиционер, да еще и прямо на лицо девочке. После разгоревшегося скандала кондиционер таки был демонтирован.
Здесь вспомним и о том, что юный возраст — это не только смех, радость и веселье. Дети также способны переживать и грустить. Именно об этом думаешь, когда видишь граффити "Девочка со скрипкой". Оно нарисовано на стене бойлерной по улице Зои Гайдай, 9-а. Цвета для рисунка подобраны соответствующие настроению — черно-белые.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Напомним, ранее мы писали, какие можно найти интересные объекты на улице Омеляновича-Павленко на столичном Печерске.

Также читайте о секретах центральной улицы Киева.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег день защиты детей, мурал, прогулка по Киеву

Вы сейчас просматриваете новость " Прогулка по Киеву: ищем муралы, посвященные детям". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прогулка по Киеву: исследуем авангардную улицу

18 мая, 08:47

Вспоминаем Казимира Малевича на улице, названной в его честь

Прогулка по Киеву: ищем сердечки на Позняках и заглядываем на аллею, посвященную Скрябину

27 апреля, 09:43

Парк "Позняки" возле одноименной станции метро небольшой, но довольно уютный

Прогулка по Киеву: секреты древней улицы

20 апреля, 08:53

На улице Ярославов Вал ищем новые скульптуры, горный пейзаж, читаем стихи на перилах и отдыхаем на необычной лавочке

Прогулка по Киеву: ищем сквер с каменными скульптурами и деревья с именами на улице Героев Обороны

12 апреля, 09:56

Также рассматриваем уникальные университетские здания и вспоминаем погибших

Ксения Собчак назвала причину развода с Максимом Виторганом

Ученые советуют готовиться к климатической катастрофе

Польза и вред зеленого лука

15 самых нелепых нарядов за всю историю премии «Оскар»

Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых

Чумовая бомбардировка Усиком соперника

Раскрыта суть сложных отношений Януковича и Путина

Китайский луноход сделал открытие на обратной стороне Луны

Самые высокие знаменитости шоу-бизнеса

Найдено генетическое объяснение дружелюбия собак

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Гройсману отказали в отставке: кто в выигрыше

Вчера, 10:42

Проигравших нет, считают эксперты

Каких перемен ждать от первого месяца лета: подорожание загранпаспортов и проверки "прописки"

Вчера, 07:19

Добавятся авиарейсы, заработают закон о языке и новые стройнормы

"Проєкт, Атени, павза": как теперь будут учить украинский язык в школах

30 мая, 07:51

22 мая Кабинет министров Украины утвердил изменения в украинском правописании. Что изменится и когда?

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

30 мая, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Савченко «скрутили» в центре Киева: «Пришла в советской форме»

Какие группы мышц работают при отжиманиях от стены

Вымершая более 130 тыс. лет назад птица "воскресла"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь