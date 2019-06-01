Прогулка по Киеву: ищем муралы, посвященные детям

В субботу отмечают Международный день защиты детей

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

1 июня отмечают Международный день защиты детей. По случаю праздника устроим прогулку по улицам, которые украшают детские муралы со взрослым смыслом.

Мечты о прекрасных странах на берегу моря

В центре столицы на улице Московской обратите внимание на пятиэтажный дом №36/1. Его боковую стену украшает рисунок о мечтах под названием "Мальчик и море". Художник Rustam Qbic изобразил ребенка, сидящего на берегу и наблюдающего за плывущим по небу дирижаблем. Как пояснял автор, именно в такое время, когда заходит солнце, задумываешься о далеких странах за морями и океанами.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Идем на улицу: детские игры — не только в планшетах и компьютерах

Милый мальчишка, запускающий бумажные самолетики, изображен на мурале, украшающем стену четырехэтажки на ул. Антоновича, 48-а. Создал его украинский художник Александр Корбан в рамках социального проекта о детстве. Таким образом автор хотел напомнить современным детям, что проводить время можно не только за планшетами, телефонами и компьютером. Но есть еще и живые игры — те же самолетики, классики, прятки и другие. С ним согласились бы сейчас и многие взрослые.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Мурал "Магия знаний": учиться тяжело, но всегда интересно

Два года назад в Святошинском районе появился еще один необычный мурал, посвященный детству. Он называется "Магия знаний". На стене 16-этажки по проспекту Королева, 12-и, рядом со средней школой №254, художники изобразили девочку, несущую огромную стопку разных книг. Ей, несомненно, тяжело, а некоторые книги малышка даже роняет. Но в то же время зритель понимает: да, знания не даются легко, но за обложками скрываются и новый опыт, и яркие впечатления — они изображены как разноцветный вырывающийся со страниц вихрь света. Учтите, что найти мурал сложновато: вокруг находится множество домов под №12, но с другими буквами — и не только а, б, в, но и м, ж, к, л…

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Маленькая модница в маминых туфлях

Ну какая девочка не мечтает в детстве стать похожей на маму? Но вот ждать, пока вырастешь, так долго. Можно немного ускорить процесс, к примеру, примерив мамины туфли… Милая малышка в обуви не по размеру и ярком желтом платье стала героиней мурала на улице Туполева, 3. Она держит в руках расческу, но причесываться не собирается, а использует ее как микрофон для пения. Уверены, что многие детки делают точно так же, да чего греха таить — и взрослые тоже. Добрый рисунок появился еще в 2015 году. Кстати, неподалеку, на стене дома №7-б, есть еще один не менее яркий рисунок — слон, улетающий куда-то вдаль на разноцветных воздушных шарах.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Детские чувства: черно-белая грусть, яркое воображение и мечты

Еще один необычный мурал украсил дом №2-а по ул. Синеозерной в Святошинском районе столицы. Он называется "Девочка с птицей". Рисунок выполнен в национальных сине-желтых цветах, а посвящен ярким детским мечтам. Напомним, с этим муралом несколько дет назад произошла неприятная история, но со счастливым финалом. Один из жителей дома испортил рисунок, прицепив на наго кондиционер, да еще и прямо на лицо девочке. После разгоревшегося скандала кондиционер таки был демонтирован.

Здесь вспомним и о том, что юный возраст — это не только смех, радость и веселье. Дети также способны переживать и грустить. Именно об этом думаешь, когда видишь граффити "Девочка со скрипкой". Оно нарисовано на стене бойлерной по улице Зои Гайдай, 9-а. Цвета для рисунка подобраны соответствующие настроению — черно-белые.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Напомним, ранее мы писали, какие можно найти интересные объекты на улице Омеляновича-Павленко на столичном Печерске.

Также читайте о секретах центральной улицы Киева.

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