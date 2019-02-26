Прогулка по старинной улице на Печерске: память, скверы и "дворец"
На улице Омеляновича-Павленко узнаем, где появится фонтан "Инь-Янь", изучаем мемориальные доски, ищем 200-летний дуб и любуемся старинным зданием бывшего ипподрома
В этом году в Печерском районе Киева обещают создать несколько оригинальных скверов. Два из них обустроят на ул. Омеляновича-Павленко. Предлагаем сегодня прогуляться именно здесь: посмотрим, какие интересные объекты уже есть на этой улице и узнаем, что нового там появится.
Латвия и Китай на центральной улице: где появятся новые скверы
Улица возникла в начале ХIХ века. С 1977 года носила название Суворова, но в 2016 году была переименована в честь украинского военного деятеля, генерал-полковника армии УНР Михаила Омеляновича-Павленко. В самом начале, на перекрестке с Бутышевым переулком, есть небольшой сквер. Ранее он носил имя советского госдеятеля Андрея Иванова, а в центре был установлен памятник в его честь. Сейчас постамент пустует — на нем осталась лишь надпись, а вот бюст был снесен несколько лет назад. Именно этот зеленый уголок в этом году хотят преобразить. Здесь появится "Латвийский сквер", в оформлении которого будет использована национальная символика Латвии. А дальше по улице, возле Печерской РГА (№15) появится "Китайский сквер" с пагодой, фонтаном "Инь-Янь", сухим ручьем и "Лунным мостиком".
Бюст Пушкина появился 120 лет назад в Киеве
Напротив входа в Национальный транспортный университет (№1) на высокой шестигранной колонне возвышается бронзовый бюст Александра Пушкина — первый, установленный в честь поэта в Киеве. "Киево-Печерская гимназия 1799. 26 мая. 1899" — указано на постаменте. Именно 120 лет назад, в 1899 году, гимназисты и их учителя праздновали 100-летие со дня рождения Пушкина: по их инициативе за собранные ими деньги был отлит и установлен этот памятник.
Азарт и скачки в прошлом веке: сохранившееся здание ипподрома
Дальше отправляемся рассматривать уникальный памятник архитектуры — здание цвета морской волны под №9, построенное по проекту архитектора Валериана Рыкова в 1915—1916 годах. Белоснежные колонны, лепнина, две башни с острыми шпилями, фигуры мужчин с фанфарами и женщин с лавровыми венками. Еще в прошлом веке здесь располагался Печерский ипподром, кипели страсти и делались ставки. Увы, трибуны, беговые дорожки, которые здесь располагались, до наших дней не сохранились, но, к счастью, главное здание уцелело. Сегодня его помещения занимают Академия аграрных наук и ГП "Крымский дом". На фасаде можем увидеть памятные доски в честь академиков Владимира Вернадского и Михаила Зубца.
Самый старый житель сегодня под охраной
Перейдем через дорогу: возле дома №14/12 еще один удивительный памятник. И речь на этот раз не о старинном здании или скульптуре. Перед нами — громадный вековой дуб, огражденный тяжелыми черными цепями. Дерево имеет статус памятника природы местного значения, под охрану было взято еще в 1972 году. На табличке у "подножия" дуба указано, что его высота составляет 38 метров, обхват ствола — 3,7 метра. А высажено дерево было в 1812 году, так что ему уже более 200 лет.
Память об известных жителях и работниках
На ул. Омеляновича-Павленко проживало и работало много известных людей, и сейчас на зданиях можно увидеть огромное количество мемориальных досок. Но не все они на виду, так что придется прогуляться по дворам. В доме №13 жил экономист и политик Вадим Гетьман, здесь же он и был убит. Тут же обитал ученый Александр Поживанов. На доме №11 установлена доска в память об Евгении Березняке — почетном гражданине Киева, заслуженном учителе Украины и легендарном разведчике по прозвищу Майор Вихрь. В этом же доме жил народный артист СССР Василий Третяк. Хранит улица память и о других выдающихся людях. Среди них — композитор Андрей Штогаренко, писатель Евгений Гуцало, заслуженный тренер по мотоспорту Леонид Братковский, ученый Юрий Даденков.
Напомним, ранее мы гуляли по самым "ученым" местам столицы, смотрели на "сердце" академии наук и встречались с Патоном. Журналисты прогулялись по улице Владимирской, где много "научных" зданий.
Кроме того, мы писали о том, где в городе можно прогуляться в зимнюю пору. В Киеве найти новые арт-объекты и необычные скамейки.
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