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Прогулка по Киеву: набережная Днепра стала яркой галереей (фото)

12 июля, 14:28

Прохаживаясь у воды, ищем киношника с камерой, Януковича и одноглазого зайца

Фото: Александр Марущак, Сегодня

Лето — самое время отправляться на прогулки у воды. А имея в Киеве шикарную реку Днепр, просто грешно не прогуляться по ее бетонной набережной. Прогулку начинаем от станции метро "Днепр". До открытия моста Метро, в 1965 году, эта станция была одной из самых загруженных Киеве. Тысячи киевлян после рабочего дня уезжали отсюда на левый берег и в сторону Выдубичей. Теперь тут малолюдно и на перроне максимум 2—3 пассажира.

Спускаемся в обшарпанный и разрисованный ядовитыми красками подземный переход, а выйдя к реке — рассматриваем бетонные стены. За несколько последних лет они превратились в настоящую картинную галерею под открытым небом. Здесь рисуют граффити и рисунки начинающие и опытные художники. Более того, здесь можно часто встретить художников из Германии, Польши и Британии, которые специально приезжают в Киева, чтобы порисовать возле Днепра.

"У нас в Германии таких просторных площадок как у вас нет. Максимум помещается на стенах несколько рисунков, поэтому приезжаю летом в Киев, чтобы усовершенствовать свою технику. Мои рисунки тут никому не мешают, а если их зарисуют, то я не обижусь", — рассказал нам Питер из Германии.

На набережной можно полюбоваться десятками рисунков, например, портретом человека у которого три пары глаз или изображениями девушек, нарисованных в стиле фэнтези. Много тут шуточных рисунков: например, приведение Каспер, одноглазый зайчик и даже портрет экс-президента Украины Виктора Януковича, который уже выцвел на солнце.

"На этом участке набережной — полная свобода. Лишь на участке возле Почтовой площади, полиция гоняет художников. Я сам в 2017 году рисовал на набережной граффити и голову Терминатора", — рассказывает "Сегодня" известный киевский художник Виталий Гидеван.

Кроме рисунков, на набережной можно пообщаться с рыбаками, а некоторые горожане даже устраивают мини-пикники возле воды.

Ранее мы писали о прогулке в парке имени Максима Рыльского в Голосеево.

Также читайте о секретах центральной улицы Киева.

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Тег Днепр, набережная, прогулка по Киеву

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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