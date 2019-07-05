Прогулка по Киеву: секреты парка для романтиков

В Голосеевском парке ищем необычные скульптуры, рассматриваем патриотическую клумбу и идем в гости к Рыльскому

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Рабочая неделя окончена. И мы предлагаем не сидеть в выходные дома, а отправиться на прогулку в один из самых зеленых уголков города — Голосеевский парк им. Рыльского. Рассмотрим арт-объекты, изучим памятники, погуляем у озер. Площадь парка — больше 140 га, так что бродить здесь можно хоть целый день. А если устанете, не беда. Лавочек для отдыха хватает.

Украина из цветов и признание в любви району

Яркие фото можно сделать уже у центрального входа в парк со стороны Голосеевского проспекта — здесь нас встречает огромная фотозона в виде надписи I love Holosiiv. Чуть дальше возле дороги ищем огромную патриотическую клумбу. Коммунальщики из сотен синих и желтых цветов создали карту Украины, над которой возвышается символ нашей страны — трезубец.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Память о героях и писатель в вышиванке

А теперь проведаем известного украинского писателя и общественного деятеля Максима Рыльского, имя которого носит парк. Памятник ему, выполненный из бронзы, стоит на массивном пьедестале при входе в парк вот уже больше 15 лет. Любой желающий может присесть рядом с Рыльским и даже заглянуть в открытую книгу, которую он держит в руках. Обратите внимание и на одежду писателя — он встречает гостей в вышиванке.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

На территории парка есть и еще два памятных знака. Среди деревьев спряталась старая стела, посвященная бойцам, воевавшим против фашистов в 1941 году. Другой — это новая табличка, которая гласит о том, что здесь будет установлен памятник героям, погибшим в сегодняшней войне на Востоке.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Скульптуры о любви и ярких путешествиях

Этим летом в парке появился новый симпатичный арт-объект — два металлических зонтика красного и желтого цвета. В КП СЗН даже придумали романтическую легенду о влюбленных, которые оставили их на поляне после дождя, и теперь зонтики напоминают всем прохожим о силе любви.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

А еще во время прогулки можно ненадолго очутиться в романтической Венеции и встретить гондольера: именно в парк Рыльского была перенесена часть композиции с выставки цветов "Вокруг света", которая проходила на Певческом поле два года назад.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Недалеко расположен также необычный арт-объект — металлический шар.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Уточки на озере и освежающая рамка

Если устали от жары, охладиться поможет специальная рамка-распылитель, которая обдает прохожих мельчайшими капельками воды. Неудивительно, что возле нее всегда многолюдно. Освежаются, и взрослые, и детвора, и даже животные.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

А вот старый фонтан с необычной чашей во время нашей прогулки почему-то не работал. Насладиться тишиной отправимся к местным прудам. Здесь можно просто побродить по дорожкам и понаблюдать за многочисленными уточками.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

На аллеях ищем героев популярных мультиков

Гуляя по парку, внимательно оглядывайтесь по сторонам. В разных уголках парка можно случайно обнаружить различные оригинальные "мелочи". К примеру, симпатичные кормушки с сердечками на деревьях или разноцветные скворечники.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

А еще мы заметили оригинальные … мусорные урны на территории городка аттракционов. Сделаны они в виде забавных миньонов, персонажей знаменитого мультфильма "Гадкий Я". Отличная местная достопримечательность, которая доказывает, что даже в таком "грязном" деле возможен креативный подход.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Кстати, по соседству с ними установлены фигуры героев из других популярных мультиков: вот Маша с медведем, фиксики, Губка Боб. Детворе здесь точно очень понравится.

Напомним, киевляне бьют тревогу из-за мора рыбы в столичных водоемах. Об экологической катастрофе, которая произошла в Ореховатских прудах Голосеевского парка имени Максима Рыльского, сообщили жители столицы в социальных сетях.

Ранее мы писали, какие можно найти интересные объекты на улице Омеляновича-Павленко на столичном Печерске.

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