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Прогулка по Спортивной площади в Киеве: ищем миниатюрный трамвай и вспоминаем тайну фонтана

15 июня, 08:18

Также рассматриваем знаменитые старинные здания

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Сегодня предлагаем прогуляться в окрестностях одной из самых необычных площадей города — Спортивной. Здесь шумно и многолюдно, но давайте оглядимся по сторонам: на небольшой территории можно увидеть много интересных объектов.

Дворец Спорта: молодой, но уже памятник архитектуры

Начнем со Дворца спорта — в следующем году он будет отмечать 60-летний юбилей. Это одно из двух зданий с адресом именно на Спортивной площади. Дворец спорта, расположенный у подножия Черепановой горы, был открыт в 1960 году. Первыми здесь стали соревнования по боксу, а через неделю — чемпионат по художественной гимнастике. Сегодня здесь проводят не только спортивные мероприятия, но и ярмарки, концерты. Не многие знают, но Дворец спорта в 2011 году был признан объектом культурного наследия и имеет статус нововыявленного памятника архитектуры. Внешний вид его за годы не менялся, а вот внутреннее пространство преображалось. В 2005 году тут отгремело первое Евровидение, которое принимала наша страна.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Полезный фонтан с лепестками посреди площади

Еще одно важное сооружение Спортивной площади — фонтан. Он, как и Дворец спорта, появился в 1960 году. Правда, с тех пор немного видоизменился, в чаше появилась массивная конструкция, похожая на огромный металлический цветок с лепестками. Над ней развиваются несколько флагов. Струи воды здесь бьют не так сильно, как на других фонтанах. И тем не менее рядом — очень много отдыхающих. Не многие знают, что этот фонтан круглой формы выполняет не декоративную функцию. Это один из элементов системы охлаждения и кондиционирования стоящего рядом дворца.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Миниатюрный старинный трамвай на входе в тРЦ

Есть на Спортивной площади и новая достопримечательность. На колонне при входе в ТРЦ (№1-а) ищем миниатюрную бронзовую скульптуру старинного трамвайчика, установленную в рамках проекта "Шукай".

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Она появилась ровно год назад, а посвятили ее 125-летию со дня запуска первого в Киеве электрического трамвая. Правда, эту дату в столице отмечали годом ранее. Электрический трамвай впервые поехал по Владимирскому спуску (тогда Александровскому) 13 июня 1892 года. Он стал родоначальником всего городского пассажирского транспорта в столице.

"После трамвая в мае 1905 года в Киеве появился фуникулер, в декабре 1925 года — автобус, в ноябре 1935-го — троллейбус, а в ноябре 1960-го — метрополитен", — отмечают в "Киевпастрансе".

А что касается места для скульптуры, то оно очень символично. Помните, и возле Дворца спорта ранее курсировали трамваи? Но два десятка лет назад рельсы были демонтированы. В последнее время несколько раз поднимался вопрос, чтобы линию восстановить, но до реализации такой идеи дело не дошло.

Вибрации, самые старые здания и уцелевший "дом Булгакова"

Со спортивной площади открывается вид на несколько старых зданий на улице Эспланадной. К примеру, трехэтажный дом под №28 с бледно-зеленым фасадом был построен еще в дореволюционные годы (третий этаж пристроен позже).

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Примечательно и стоящее бок о бок к нему четырехэтажное здание №30. Это один из бывших доходных домов, принадлежащих семье известного купца Андрея Слинко. Здесь в начале прошлого века недолго жил будущий писатель Михаил Булгаков с семьей — как раз накануне переезда в знаменитый "дом Турбиных" на Андреевском спуске.

Обратим внимание и на четырехэтажный старый дом №20-а рядом с выходом из метро. На месте нам удалось узнать, что люди здесь уже давно не живут (об этом свидетельствуют и выросшие на некоторых балконах деревца). А само здание потихоньку разрушается, якобы из-за вибраций от метрополитена.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Смотрим на синагогу Бродского "со спины"

И напоследок взглянем еще на одно знаковое столичное здание с 120-летней историей — синагогу Бродского. Ее парадный вход находится на улице Шота Руставели, а к Спортивной площади синагога развернулась спиной. Вид отсюда, впрочем, открывается не менее красивый. Построено здание было в 1897—1898 годах по проекту архитектора Георгия Шлейфера, в советские годы использовалась не по назначению, и лишь с обретением Украиной независимости здесь стали снова проходить службы.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Ранее мы писали, какие можно найти интересные объекты на улице Омеляновича-Павленко на столичном Печерске.

Также читайте о секретах центральной улицы Киева.

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Тег Киев, спорт, прогулка по Киеву

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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