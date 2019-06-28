Против председателя Васильковского райсовета возбудили дело за избиение мужа и оскорбление свекрови

Она также избила женщине-консьержу в доме

Фото: прокуратура Киева.

В отношении 34-летней председателя Васильковского райсовета Натальи Баласинович возбудили уголовное производство за избиение собственного мужа, оскорбление свекрови, а также причинение телесных повреждений женщине-консьержке.

Об этом пишет УНИАН.

34-летнюю председателя Васильковского райсовета неоднократно вызывали в прокуратуру столицы для объявления подозрения, однако на вызовы она не являлась.

"Следствием установлено три эпизода преступных действий последней, а именно нанесение своему мужу на почве ревности легких телесных повреждений", – сказано в сообщении.

Несмотря на это, 27 июня прокуратурой злоумышленнице заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 125, ч. 1 ст. 296 УК, и направлено подозрение по месту работы, а также проживания последней в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Напомним, что ранее мэра Василькова Владимира Сабадаша отстранили от должности. Сабадаш отстранен в рамках расследования дела о подкупе избирателей.

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