Подкуп избирателей: суд отстранил мэра Василькова от должности

Сабадаш отстранен в рамках расследования дела о подкупе избирателей

Иллюстрация. Фото: Pixabay

Печерский районный суд Киева в среду, 26 июня, принял решение об отстранении мэра Василькова Владимира Сабадаша от занимаемой должности в рамках дела о подкупе избирателей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

"В апреле полиция начала уголовное производство по факту подкупа избирателей в интересах одного из кандидатов в президенты Украины под видом городской бюджетной программы "Забота", где людям раздавали по тысяче гривен. Печерский районный суд города Киева принял решение об отстранении мэра Василькова, районного центра Киевской области, Владимира Сабадаша от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Суд избрал Сабадашу меру пресечения в виде личного обязательства, он не должен покидать пределы города. Кроме того, он должен уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении места жительства, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

Сабадашу объявлено подозрение по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 27 (Организация или руководство преступлением) ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 357 (Незаконное завладение любым способом паспортом или другим важным личным документом).

Напомним, в Чернигове и Волынской области полиция начала расследование информации о возможном подкупе избирателей перед вторым туром выборов президента Украины.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в Киевском районе Харькова на территории избирательного округа №169 горожанам раздавали коробки с лекарствами от имени одного из кандидатов в депутаты Верховной Рады.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Подкуп избирателей: суд отстранил мэра Василькова от должности". Другие Власть смотрите в блоке "Последние новости"