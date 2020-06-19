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Проверки карантина: в Киеве устроили рейд по ресторанам на Крещатике (фото)

19 июня, 11:16

Наталья Руда Наталья Руда

На должностные лица двух ресторанов было составлено два протокола

В Киеве сотрудники Госпродпотребслужбы и Муниципальной охраны провели рейд по заведениям общественного питания на Крещатике, проверяя соблюдение карантина. Двум ресторанам выписали штраф. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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"Во время рейда проверили девять учреждений (ресторанов и кафе), нарушение карантинных мероприятий обнаружили в двух из них. Выявленные нарушения – обслуживание клиентов внутри помещения и курение кальянов на летних площадках. На основании выявленных нарушений на должностные лица двух ресторанов было составлено два протокола по ст. 44-3 КУоАП", – говорится в сообщении.

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Санкция статьи предусматривает штраф для граждан от 17 до 34 тысяч гривен, а заведений – штраф от 34 до 170 тыс. гривен.

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Ранее в Киеве усилили проверки соблюдения ограничительных мер в магазинах, ресторанах, на транспорте.

Напомним, после того как в Украине ввели карантин, без масок запретили заходить в магазины, аптеки, банки и другие учреждения. Также без масок нельзя ездить в общественном транспорте.

Недавно Сайт "Сегодня" узнавал, как долго нам еще придется носить на лицах маски.

Также смотрите, как правильно носить маски в жару:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев проверка карантин рестораны

Источник: Сегодня

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