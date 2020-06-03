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Карантин в Киеве: сколько нам еще придется ходить в масках

3 июня, 18:07

Александр Марущак Александр Марущак

О защитных средствах пока забывать не время

Киевляне соблюдают масочный режим с марта. Многим эта деталь гардероба, ставшая постоянной, здорово поднадоела. На улицах города можно встретить много людей, которые не носят маску и считают, что опасность подхватить коронавирус для них миновала. Впрочем, без маски по-прежнему нельзя зайти в магазин, банк, транспорт, детский сад или спортзал. Сайт "Сегодня" узнавал, как долго нам еще придется носить на лицах маски.

Киевляне резонно отмечают, что маска – это дополнительные финансовые расходы. В начале карантина обычные защитные медицинские маски продавали по 30 гривен за штуку. Сейчас стоимость снизили до 18-20 гривен, а если брать оптом, то можно купить 50 штук за 550 гривен.

"Наша семья из пяти человек уже изрядно потратилась на маски за время карантина. На их покупку у нас ушло более 500 гривен. Причем мы не носим их, как советуют медики, два-три часа. Маска служит дней пять. Мы надеваем ее только для похода в магазин или во время прогулок. Если ослабленный карантин затянется еще на два-три месяца, то придется потратить на покупку защитных средств такую же сумму. А с учетом того, что мы с женой уже ходим на работу, то маски нужно менять еще чаще. Расходы возрастут", – рассказывает киевлянин Роман.

Некоторые киевляне, чтобы сэкономить, шьют маски сами.

"В аптеке покупаем бинты, что значительно дешевле. Из одной упаковки можно пошить 3-4 маски. Это занимает время, но выходит дешевле, чем покупка масок или дорогих респираторов", – рассказывает киевлянка Елена.

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В Госпродпотребслужбе Киева говорят, что сложно прогнозировать, насколько затянется масочный режим в столице, но вероятно, что он продлится как минимум до сентября и даже дольше.

"Сегодня мы фиксируем циркуляцию данного возбудителя и его максимальную передачу. Особенно в закрытых помещениях, где работает много людей. Поэтому в таких помещениях и в местах с большим скоплением людей, например в транспорте, маска обязательна. Увы, но защитные маски нам придется носить еще достаточно долго, пока у людей не сформируется защитный иммунитет, чтобы нивелировать вирус", – поясняет сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

От отметил, что в сентябре ожидается вторая волна заболевания. Поэтому делать прогнозы о том, когда закончится масочный режим, очень сложно.

"Новый пандемический возбудитель инфекции должен "встретиться" с 60-80% населения земного шара. А дальше есть два варианта: будет разработана вакцина против вируса, и люди смогут вакцинироваться, или формируется коллективный иммунитет, и вирус переходит в разряд сезонного возбудителя, который регистрируется вместе с остальными острыми респираторными инфекциями", – рассказал нам эксперт.

В 2009 году киевляне уже пережили так называемый свиной грипп и все три волны заболевания. По словам Олега Рубана, распространение коронавируса также будет состоять из трех сезонов, и вторую волну следуют ожидать уже осенью.

"Все волны по заболеваемости в целом одинаковые, но ко второй волне медицинская отрасль будет уже более подготовлена. Также будет полностью проведен анализ всех карантинных мероприятий, которые вводились в Киеве. Я сомневаюсь, что к этому времени будет разработана вакцина от вируса, но однозначно будут наработаны мероприятия по профилактике заболевания", – говорит Олег Рубан.

Ранее в Киеве появились контейнеры для использованых масок и перчаток. Между тем физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска, отмечаетпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович. По ее мнению, использование масок бесполезно, если игнорировать другие методы защиты.

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Киев иммунитет киевляне коронавирус распространение рубан медицинские маски

Источник: Сегодня

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