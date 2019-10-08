Проверяем слухи в Киеве: "распродажа растений Ботсада из-за отключения теплиц"

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В соцсетях на выходных массово распространяли сообщение о грядущей распродаже растений из теплиц Ботаницеского сада имени Гришко. Якобы помещения, где сейчас находятся теплолюбивые цветы, не будут отапливать, а "сотрудники пытаются распродать растения, чтобы они не погибли".

"В наличии есть все, что угодно – от орхидей, суккулентов и кактусов до азалий, камелий, рододендронов и крупномерных фикусов, за мало денег", – уверяли в объявлении. Также был указан контакт "сотрудницы Ирины".

Как оказалось, грандиозной распродажи по бросовым ценам не будет, хотя приобрести тропическое растение в ботсаду и правда можно. Правда, из недорогих – молодые саженцы до года нескольких видов, их стоимость – 20-50 грн. Большие растения обойдутся значительно дороже.

"По страницам ФБ распространяют объявления о грандиозной распродаже коллекций тропических растений в НБС. По моему мнению, это "фейковое" сообщение не согласовано на заседании самого отдела. Мы действительно можем предложить широкий ассортимент растений, однако объявление не является отражением реальной сути дел, и "большие фикусы по дешевке" никто не продает", – сообщила Людмила Буюн, заведующая отделом тропических и субтропических растений.

При этом в ботсаду уверяют, что сейчас с отоплением теплиц все в порядке. Однако, проблемы были несколько лет тому назад. Так, в 2014-м и 2016-м теплолюбивых обитателей ботсада собрали из трех теплиц в одну, поскольку денег для отапливания всех помещений не хватало. Тогда и появились объявления о распродаже растений.

А большие осенние ярмарки растений проходят в ботсаду ежегодно, там можно купить не только тропические растения, но и саженцы фруктовых деревьев, а также семена цветов и огородных культур. Со стоимостью растений в этом году можно ознакомиться здесь: nbg.kiev.ua/service/busines. В ботсаду также отметили, что в этом году теплицы не закрывают, а на ярмарке будут продавать излишки выращенных растений.

Ранее в столичном Национальном ботаническом саду имени Гришко, в саду роз, зацвела пампасная трава, также здесь же прошла выставка гладиолусов.

Также мы писали, что в столичном ботаническом саду имени академика Фомина на станции метро "Университет" собрались сотни людей. Они пришли не на экскурсию, а навести порядок. Центральные дорожки здесь убраны всегда, а вот отдаленные части сада немного захламлены. Поэтому волонтеры решили собрать мусорв парке и сделать его более приятным для посещения.

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