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"Пятиэтажный скворечник": как выглядит скандальный кинотеатр "Зоряный" в Киеве (фото)

27 января, 10:03

Пятиэтажное здание с террасой на крыше выглядит совершенно иначе, чем это заявлялось в проекте

/ Фото: Информатор

В сети появились фото с реконструкции кинотеатра "Зоряный" в центре Киева, вокруг ремонта которого ранее разгорелся скандал. Напомним, что на Печерске вместо обещанного трехэтажного кинозала с террасой возводится пятиэтажный ТРЦ с террасой на крыше.

Так, на опубликованных фото видно, что на данный момент выстроено пятиэтажное здание с террасой. При этом по внешнему виду здание отличается от ранее заявленного.

По проекту февраля 2019 года здание должно было быть трехэтажным с террасой на крыше:

Фото: facebook

Фото: facebook

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В сентябре здание уже "подросло" в проекте и должно было быть уже пятиэтажным с террасой. Таким образом, кинотеатр сегодня должен был бы выглядеть так:

Фото: facebook

Фото: facebook

Вместе с тем на данный момент здание выглядит совершенно по-другому:

В сети "Зоряный" уже успели назвать "пятиэтажным скворечником".

Ранее киевляне, чтобы спасти кинотеатр "Киев", составили петицию на сайте Киеврады, призывая власти обеспечить дальнейшую работу кинотеатру "Киев".

Как сообщали новости "Сегодня", в 2018 году в столице прекратил свою работу кинотеатр "Кинопанорама" на улице Шота Руставели.

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Киев реконструкция Зоряный

Источник: Сегодня

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