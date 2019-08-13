Пышная красота: в Киеве прошел нацотбор конкурса для женщин с формами

В Украине впервые прошел национальный отбор конкурса красоты для пышных женщин за 40. Своими формами щеголяли 11 красавиц из разных областей. Журналисты "Сегодня" побывали на мероприятии.

"Когда ты весишь не столько, сколько в 20 лет, и когда тебе за 40, то скорлупа закрывается и когда тебе разрешают просто выйти, просто расслабиться как женщине, это замечательный конкурс", – рассказала участница конкурса Лилия Полещенко.

Другая участница конкурса – Анастасия Погосова из Одессы - планирует поражать не только красотой, но и энергетикой.

"Я всячески поддерживала форму вкусной украинской едой, вспоминала страны, где я была, и старалась аккумулировать в себе самые позитивные эмоции", – отметила конкурсантка.

Претендентками на корону могли стать все желающие старше 40 лет, чьи формы – крупнее. Условия – простые: дефиле и короткий рассказ о себе.

Само же сообщество бодипозитивних женщин создала киевлянка Дарья Гордиенко год назад, чтобы научить любить свою пышную красоту.

"Очень важно поверить в себя, не побояться сделать шаг навстречу своей мечте и я уверена, пусть не с первого раза, с пятого – обязательно получится", – отметила Гордиенко.

После длительных переговоров члены жюри единогласно решают, что выиграла Анастасия Погосова. Она стала первой женщиной в Украине, которая носит титул красавицы с формами. Победительница Национального отбора миссис plus-size уже в сентябре будет представлять Украину на конкурсе в Индии.

Напомним, в то время, как модели plus-size вытесняют худых девушек с обложек глянца, а мировые дизайнеры создают для них коллекции одежды, мода на пышные формы дошла и до индустрии танцев. В частности, в Киеве пышных девушек и женщин приглашают заниматься танцами на пилоне. "Сегодня" узнали, как проходят занятия.

Тем временем в Днепре прошел конкурс красоты среди пожилых женщин.

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