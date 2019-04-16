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В Киеве девушки с пышными формами удивляют танцами на пилоне

Сегодня, 17:13

Тренировки для девушек с нестандартной фигурой отличаются разве что более длительной разминкой


В то время, как модели plus-size вытесняют худых девушек с обложек глянца, а мировые дизайнеры создают для них коллекции одежды, мода на пышные формы дошла и до индустрии танцев. В частности, в Киеве пышных девушек и женщин приглашают заниматься танцами на пилоне. "Сегодня" узнали, как проходят занятия.

Тренер по танцам на пилоне Наталья Савостьян убеждает на примере собственных учениц, что такие танцы доступны всем женщинам и в том числе – с роскошными формами. При этом тренировки для девушек с нестандартной фигурой отличаются разве что более длительной разминкой.

"Дальше мы переходим к трюкам, изучаем простые, сложные и из этого составляем потом полностью танец. Плюс ломаем стереотип о том, что Pole Dance доступен только худеньким", – рассказала Савостьян.

Фотомодель plus-size Анастасия Юхименко в свою очередь добавила, что умение подать себя на публике не зависит от фигуры.

"В принципе, я понимаю, что я достаточно пластичная. И мы тоже можем принимать участие, танцевать и быть красивыми", – отметила модель.

Другая ученица танцев на пилоне Анастасия Коваленко вспоминает, что первые занятия давались ей с трудом. 

"Были синяки, были царапины, иногда казалось что я пойду босиком домой, потому что ноги были разбиты, но это все на начальных этапах, пока твое тело привыкает. В конце концов, когда все получается, ты не веришь, что свои 80 килограмм ты можешь подтянуть на руках!" - акцентировала Коваленко.

Пилон позволяет пышным девушкам проявить себя в искусных танцах. 

Ранее мы писали, что в Черкассах 60-летняя Людмила Шевченко ломает все стереотипы о зрелом возрасте, показывая невероятные трюки на пилоне. В местной денс-студии врач работает на высоте под потолком, а еще садится на шпагат легче, чем молодые танцовщицы.

Также мы сообщали о девушке из города Глухова Сумской области, которая после того, как врачи поставили ей диагноз "рассеянный склероз", решила не покидать спорт и сейчас учит спортивным танцам около сотни девочек.

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Тег Киев, танцы, пилон

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