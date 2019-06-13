Работа в Киеве: не хватает уборщиц и водителей

Работодатели также активно ищут грузчиков на 10 тысяч гривен

Киеву не хватает уборщиков и водителей. Им готовы платить от семи до 15-ти тысяч гривен в месяц. Об этом сообщили в городском центре занятости. Вакансий на эти профессии – более полутора тысяч.

Работодатели также активно ищут грузчиков на 10 000 гривен. При этом средняя зарплата в столице уже достигла 16 000 гривен.

Специалисты подсчитали, что меньше безработных – среди представителей рабочих профессий. Зато менеджерам и служащим, как оказалось, устроиться сложнее.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что должность директора департамента на данный момент является самой высокооплачиваемой в Киеве по всем профессиям (по классификатору профессий). Наемные работники этой категории могут рассчитывать на зарплату более 43 тысяч грн.

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