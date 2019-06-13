Сделать стартовой
26,4
29,89
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

Работа в Киеве: не хватает уборщиц и водителей

13 июня, 09:53

Работодатели также активно ищут грузчиков на 10 тысяч гривен


Киеву не хватает уборщиков и водителей. Им готовы платить от семи до 15-ти тысяч гривен в месяц. Об этом сообщили в городском центре занятости. Вакансий на эти профессии – более полутора тысяч.

Работодатели также активно ищут грузчиков на 10 000 гривен. При этом средняя зарплата в столице уже достигла 16 000 гривен.

Специалисты подсчитали, что меньше безработных – среди представителей рабочих профессий. Зато менеджерам и служащим, как оказалось, устроиться сложнее.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что должность директора департамента на данный момент является самой высокооплачиваемой в Киеве по всем профессиям (по классификатору профессий). Наемные работники этой категории могут рассчитывать на зарплату более 43 тысяч грн.

Также смотрите, сколько выходных ждет украинцев в июне:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, вакансии, безработица

Вы сейчас просматриваете новость " Работа в Киеве: не хватает уборщиц и водителей". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число безработных в Германии снизилось до рекордного уровня

30 апреля, 23:59

Число безработных в стране в апреле снизилось на 72 тысячи до 2,229 миллиона человек

Какие ожидания украинцев по гривне, инфляции и безработице: итоги исследования

17 апреля, 21:18

В Украине вырос индекс инфляционных ожиданий

В Украине стало меньше безработных

16 апреля, 20:16

В марте на одно вакантное место претендовали три человека

В хранилищах остаются рекордные запасы газа, выросли продажи новых автомобилей: итоги дня

1 апреля, 20:02

Самой популярной маркой остается Renault

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Назван лучший способ остановить старение мозга

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

Как и когда сажать картофель в 2019 году

Диета по группе крови: охотничья первая

Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка

Ученые рассказали, как омолодить мозг на 10 лет

Главный Холостяк Украины признался, что его бесит в девушках

Порошенко, Гройсман, Парубий: суд взялся за дело о запрете выезда

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

Табу на Святую Троицу: что делать нельзя ни в коем случае

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Нестабильный газовый тариф: с чем подойдем к отопительному сезону

Вчера, 07:51

С мая в каждой области – свой тариф на газ. В некоторых удешевление в мае составило всего 1 копейку

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

Вчера, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

Вчера, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

11 июня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Зарплата железнодорожников: в "Укрзализныце" назвали сумму

Назван лучший способ остановить старение мозга

Известное лекарство от давления признали опасным для сердца
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь