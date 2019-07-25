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Расследование "дел Майдана": экс-главе аппарата суда в Киеве и его заму объявили подозрения

25 июля, 13:41

Подозрения были объявлены 22 и 25 июля

Фото: Сегодня

Управление специальных расследований Генпрокуратуры объявило о подозрении бывшему руководителю аппарата суда одного из районных судов столицы и его заместителю по делу о противодействии протестным акциям на Майдане в конце 2013 года – начале 2014 года путем противоправного преследования сотрудниками правоохранительных органов и суда участников митингов. Об этом сообщает пресс-служба управления на своей странице в Facebook.

В управлении напомнили, что осуществляют досудебное расследование по целому ряду уголовных производств относительно протестов на Майдане. В одном из таких производств проверяется правомерность действий и решений районных судов Киева при автоматизированном распределении дел и применении мер.

"На основании собранных доказательств 22 и 25 июля 2019 года предусмотренным законом способом сообщено о подозрении бывшему руководителю аппарата суда и его заместителю одного из районных судов г. Киева в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 376-1 УК Украины за незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда (внесение ложных сведений в эту систему) при распределении дел между судьями по применению к участникам протестных акций и других граждан мер в январе-феврале 2014 года", – говорится в сообщении.

На данный момент досудебное расследование продолжается, собираются и проверяются на предмет достаточности для привлечения к уголовной ответственности доказательства в отношении соучастников этих и других преступлений.

Напомним, в декабре прошлого года ГПУ передала в суд еще одно обвинение по "делам Майдана". Перед судом предстанет заместитель председателя Днепровского районного суда Киева, который обвиняется в вынесении заведомо неправосудных решений о применении мер пресечения для активистов.

Отметим, по официальным данным украинских правоохранителей, в период 19-22 февраля 2014 года на Майдане погибли 78 активистов, 278 активистов получили тяжелые и средней тяжести телесные повреждения. Всего пострадали более двух тысяч человек. В ноябре 2018-го было пять лет трагедии на Майдане. Читайте подробней о том, кого наказали и что говорят политики, а также какого прогресса в расследовании расстрела майдановцев добились силовики.

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Тег Киев, генпрокуратура, Евромайдан

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