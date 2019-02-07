Активисты Майдана не виноваты в гибели беркутовцев: Луценко назвал главных виновников

Генпрокурор опроверг мифы российской пропаганды о «преступлениях» майдановцев в 2014 году

Фото: Сегодня

Активисты Майдана не виноваты в гибели беркутовцев: Луценко назвал главных виновников //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c4a/1f2/5c5c4a1f29c91.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c4a/1f2/5c5c4a1f29c91.jpg 2019-02-07T17:10:00+02:00 Политика Генпрокурор опроверг мифы российской пропаганды о «преступлениях» майдановцев в 2014 году

Прокуратура завершила экспертизу в деле о расстреле участников Евромайдана и подтвердила, что активисты не виноваты в гибели правоохранителей в центре Киева в феврале 2014 года. Главными виновными считаются руководство страны и некоторые министр того времени. Об этом заявил Генеральный прокурор Юрий Луценко.

Он отметил, что во время противостояния на Майдане, помимо активистов, погибли и около 20 милиционеров. Однако, по его словам, российская пропаганда и боевики разгоняли информацию, что именно майдановцы виновны в гибели правоохранителей.

"Заключение экспертизы – независимой и объективной экспертизы, которая согласно закону является основой поддержания обвинения – черным по белому сказало "нет" всем этим фейкам. Ведь именно приказ Януковича и руководителей СБУ Якименко и МВД Захарченко на применение вооруженных людей против мирных демонстрантов – дословно цитирую "стоит в прямой причинно-следственной связи со смертями мирных демонстрантов и стражей порядка на Майдане". Итак, никто из майдановцев не виноват в смертях тех правоохранителей, которые выполняли, к сожалению, преступный приказ. Они стали жертвами тех преступников, которые такой приказ отдали. И, с моей точки зрения, это закрывает историю фальшивых, ложных обвинений Майдана в смертях правоохранителей. Абсолютно четко доказано – именно Янукович, Захарченко и Якименко виноваты во всех смертях: и героев Небесной сотни, и тех милиционеров, которые, к сожалению, выполняя преступный приказ, погибли. Вот и все. Считаю – это, наконец, снимает российские мифы против мирного Майдана", – заявил Луценко.

Также генпрокурор извинился за свои слова, что среди Небесной сотни есть и погибшие милиционеры, что могло обидеть некоторых людей.

"К сожалению, я ошибся в одном слове. Я хотел сказать, что вместе с Небесной сотней есть и милиционеры, но использовал другое слово, и оно наверняка кого-то обидело. Если это действительно затронул души, сердца всех, кто это слышал, я приношу извинения", – добавил глава ГПУ.

Отметим, по официальным данным украинских правоохранителей, в период 19-22 февраля 2014 года на Майдане погибли 78 активистов, 278 активистов получили тяжелые и средней тяжести телесные повреждения. Всего пострадали более двух тысяч человек. В ноябре 2018-го было пять лет трагедии на Майдане. Читайте подробней о том, кого наказали и что говорят политики, а также какого прогресса в расследовании расстрела майдановцев добились силовики.

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