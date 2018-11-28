Рекорд: киевский болельщик собрал самую большую коллекцию шарфов команды

Сегодня, 09:39

Даже у официального фан-клуба шарфов оказалось меньше

Рекорд: киевский болельщик собрал самую большую коллекцию шарфов команды

Сотрудники Национального реестра рекордов сегодня, 28 ноября, зарегистрируют необычный рекорд – коллекцию столичного болельщика Евгения Кудрявцева. Фанат за 20 лет собрал 436 шарфов киевского футбольного клуба "Динамо", которые не повторяются.

Как сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова на своей странице в Facebook, это самая большая в Украине коллекция фанатских шарфов. Коллекция разделена на пять категорий: "Кузьмичевские шарфы", "Шарфы ультрас", "Матчевые шарфы", "Фотонки" и "Юбилейные шарфы".

Кудрявцев не только покупал шарфы, но обменивал их и выигрывал на аукционах. Ветрова уточнила, что у официального фан-клуба ФК "Динамо Киев" шарфов представлено меньше.

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Напомним, ранее мы писали о необычных рекордах в Украине. Так, в нашей стране провели Всеукраинский урок доброты. Был установлен Национальный рекорд Украины как "Самое большое количество уроков добра в течение одного дня". Всего были зарегистрированы 6542 урока в 791 учебном заведении.

Кроме того, 14 октября националисты в Киеве массово исполнили гимн УПА и вошли в Книгу рекордов. Песню "Зродились ми великої години" 14 октября на Европейской площади исполняли 8368 человек.
Киев, рекорд, ультрас, Динамо Киев, болельщик, фанат, Евгений Кудрявцев
Источник:

"Сегодня"

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