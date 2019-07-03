Реставрация в Софийском соборе в Киеве: появились новые фото
Сейчас выполняются реставрационные работы по аутентичному металлическому тамбуру
Заместитель директора по реставрационным работам "Софии Киевской" Вадим Кириленко опубликовал на своей странице в Facebook новые фото с реставрации Софийского собора в Киеве.
"Реставрационные будни: выполняем реставрационные работы по аутентичному металлическому тамбуру и главному входу Софийского собора", - написал Кириленко под фото.
Напомним, что в Андреевской церкви в Киеве завершают реставрацию надпрестольной сени. При этом церковь пока что работает только как смотровая площадка. В храме продолжается беспрецедентная реставрация – восстанавливают буквально каждый сантиметр – от фасадов до старинных икон. Приостанавливать работы после того, как было принято решение о передаче церкви в пользование Константинополю не будут. Реконструкцию планируется завершить в 2020 году. Храм юридически с 1968 года является музеем. С 2001 года, согласно постановлению Кабмина, передан во временное пользование Украинской православной автокефальной церкви. В 2015 году срок соглашения истек.
Также мы писали, что в Андреевской церкви Киева состоялась первая архиерейская литургия, возглавляемая экзархами Вселенского патриархата.
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