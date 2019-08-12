С цветочных часов в центре Киева сняли стрелки

Стрелки и циферблат пришли в негодность и их необходимо заменить до 24 августа

Архивное фото / Фото: Григорий Салай, Сегодня

Знаменитые цветочные часы на аллее Героев Небесной сотни обновят ко Дню Независимости.

Коммунальщики уже сняли стрелки огромного механизма. В КП "Киевзеленстрой" пояснили, что стрелки и циферблат пришли в негодность и их необходимо заменить до 24 августа. На предприятии также рассказали, что переносить конструкцию в другое место не будут.

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Напомним, в Киеве празднование Дня Независимости в этом году состоится в новом формате: вместо традиционного парада в центре города пройдет Шествие достоинства. По Крещатику пройдут представители различных родов войск ВСУ и ветераны антитеррористической операции на Донбассе смогут присоединиться к представителям своих бригад. Также в шествии примут участие медики, спортсмены, учителя, дипломаты и волонтеры. Кроме того, в шествии будет принимать участие глава государства и другие представители руководства.

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После мероприятия президент Владимир Зеленский обратится к украинцам, а позднее в столице состоится грандиозный концерт, организацией которого занимается один из самых известных украинских режиссеров.

Отметим, День Независимости Украины каждый год традиционно отмечается 24 августа. В 2019 году День Независимости Украины выпадает на выходной день – субботу. Согласно украинскому законодательству, если официальные праздники приходятся на выходные субботу или воскресенье, то следующий за ними понедельник также является выходным днем. Поэтому украинцы получают возможность отмечать главный праздник страны три дня подряд – с субботы, 24 августа, до понедельника, 26 августа включительно. Кроме того, предпраздничная пятница, 23 августа, будет укорочена на 1 час.

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