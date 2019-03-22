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Самая старая школа Киева: когда закончат реконструкцию

Сегодня, 11:59

Полное завершение работ и открытие школы №42 запланировано в августе

Фото: группа в Facebook "Киевская школа №42. Возрождение"
Фото: группа в Facebook "Киевская школа №42. Возрождение".
Самая старая школа Киева: когда закончат реконструкцию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4b0/8d7/5c94b08d75f33.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4b0/8d7/5c94b08d75f33.jpg Другие новости Полное завершение работ и открытие школы №42 запланировано в августе

Реконструкция самой старой школы столицы №42, которая расположена на улице Хорольской на массиве Старая Дарница, завершится уже в этом году. Как сообщил "Сегодня" и. о. директора КП "Житлоинвестбуд-УКБ" Сергей Данилович, это будет будет современная школа с большими классами и новым оборудованием.

"Проектом предусмотрено, что ученики начальной школы займут первый и второй этажи. Ученики средней и старшей школы — третий и четвертый этажи. По состоянию на февраль на объекте выстроено монолитно-каркасную основу здания, проведено обустройство потолка, чтобы не допустить промокания всей конструкции. Проводятся работы по сооружению стен, перегородок и остеклению окон, установке витражей, прокладке электросетей, а также комплексные штукатурные работы. Общая стоимость строительства составляет 418 миллионов гривен. Полное завершение работ и открытие школы запланировано в августе этого года", – сказал Данилович.

Ранее мы писали, что по некоторым источникам, дошедшим до наших дней, школа существует с 1907 года то ли как церковно-приходская земская школа при фанерном заводе, в которую принимали неграмотных детей до 15 лет, то ли как гимназия. Ее здание изначально размещалось в доходной усадьбе некоего домовладельца Овсянникова (нынешняя ул. Гродненская), которую он сдавал дачникам в аренду.

Второе название дом знаний получил уже при советской власти — Дарницкая первая трудовая школа. В 1926 году усадьбу отдали пролетарским детям. По воспоминаниям выпускницы 1926 года Ларисы Хонич, времена тогда были тяжелые — чтобы протопить школу, дети собирали в дарницком лесу дрова, из пропитания был только хлеб, смазанный подсолнечным маслом, ученикам приходилось продавать на рынке дрова, чтобы купить карандаши и бумагу.

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Изначально Старая Дарница относилась к Черниговской губернии. Впрочем, о школе знали почти во всем Киеве. Она славилась своей оригинальностью. Так, в 60-е годы прошлого века 42-ю называли "морской", поскольку парадная форма учеников была в точности как у моряков, а директором школы был капитан второго ранга Билаш. По праздникам ребятня маршировала в школьном дворе в полосатых тельняшках под задорную музыку.

Также сообщалось о различиях между частной и коммунальной школой в Украине.

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Тег Киев, школа, вопрос чиновнику

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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