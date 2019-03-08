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Обычная или частная школа: все плюсы и минусы, и что лучше выбрать для ребенка

Сегодня, 06:45

Обучение за 1900 грн в год, "как все", или за 200 тысяч с питанием и шахматами

Фото: Григорий Салай, Сегодня
Обычная или частная школа: все плюсы и минусы, и что лучше выбрать для ребенка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9c7/9e1/5c59c79e1fe5e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9c7/9e1/5c59c79e1fe5e.png Украина Обучение за 1900 грн в год, "как все", или за 200 тысяч с питанием и шахматами

Образованию детей украинцы традиционно уделяют максимум внимания. Повышенный спрос и нехватка образовательных учреждений привели к новому тренду: с каждым годом открывается все больше частных школ и пансионов закрытого типа, детских садов и т. д. Каждый родитель понимает: за школьной скамьей его чадо проведет львиную долю времени, и именно образование создаст базу, которая станет основой будущей жизни. Поэтому многие посматривают в сторону частных школ, как с аккредитацией (такая школа дает знания согласно официальным требованиям МОН), так и без, т. н. школы "семейного типа". Но рассматривая частные школы, никто не снимает со счетов и коммунальные школы.

"Все школы Украины — и частные, и коммунальные — являются государственными. Поскольку выполняют все требования, которые государство предъявляет к школьному образованию", — поясняет директор по стратегическому развитию частной школы "Афины" Алексей Греков.

И все же различия между этими учебными заведениями есть. В том, какие они, мы расспросили у Сергея Горбачова, члена Коллегии МОН Украины и директора столичной школы №148, Алексея Грекова, директора по стратегическому развитию частной школы "Афины", и Оксану Буковскую, директора Креативной Международной Детской Школы в Киеве.

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Атмосфера: в школе — как в жизни 

Каждая школа — маленькое государство со своими законами. В коммунальную школу попадают дети без отбора, среди родителей которых много "несогласных" с методами преподавания. Поэтому создать атмосферу, которую хочет каждый родитель и ребенок, не всегда удается.

"Мы ограничены в возможностях, — говорит Сергей Горбачов. — Каждый директор старается делать максимум на своем месте. Но, например, уволить некомпетентного педагога очень сложно, а отчислить ученика, который мешает учиться другим, и вовсе невозможно".

Зато в таких школах ребенок максимально приближен к реалиям вне школы: здесь нет "тепличного" эффекта.

"Я умышленно отдала дочь в обычную школу, — говорит мать ученицы 6-го класса Татьяна Власкина. — Я могу дать ей частное образование, но не могу создать ей специальные условия за пределами школы".

У "частников" законы соблюдаются более строго: родитель заключает с учебным учреждением договор, принимая его правила. Нарушение договора может стать основанием для отчисления.

"Приходя в нашу школу, ученик должен привыкнуть к иной организации учебного пространства, к отсутствию традиционной системы оценивания, — рассказывает Алексей. — Наша школа основана на принципах демократического образования: ответственная свобода выбора, соуправление взрослых и детей, работа в разновозрастных группах и т. д. Для тех, кто не разделяет эти принципы, наша школа не станет "своей".

"Частники". Обучат не только базовым предметам, но и дадут дополнительные знания. Фото: П. Леско

"Знаниевая" или "навыковая" модель

Общепринятое мнение — определять уровень знаний и уровень школы по баллам ВНО, полученным ее учениками. Но, по словам Сергея Горбачова, "сравнивать школы по ВНО — все равно что сравнивать олимпийскую сборную и команду микрорайона", потому что год на год не приходится. И частная школа с аккредитацией, и муниципальная дают набор знаний согласно Закону Украины "Об образовании", а в лучший вуз страны могут поступить (или не поступить) выпускник и такой школы, и такой.

По словам Сергея, отличие системы образования еще и в том, что в коммунальных школах есть ограничения по уровню самостоятельного принятия решения — например, в выборе педагогов. С другой стороны, в коммунальной школе много учителей, работающих по велению души.

"В нашей школе была педагог, которая перешла к нам от "частников", — говорит Сергей. — Ведь в частной школе, оплачивая образование, родители думают, что "покупают" учителя, и выставляют требования. Не каждый учитель выдерживает такое отношение". 

Еще одно отличие — в подходе к обучению. Как поясняет Алексей, "мировое образование отходит от "знаниевой" модели и переходит к "навыковой". Сформированные "мягкие" навыки (soft skills) — умение работать в команде, критическое мышление — ценятся больше, чем "твердые" (hard skills), наподобие умения решать задачи и действовать по инструкции". Считается, что частная школа активнее развивает в детях "мягкие навыки":

"Учебный процесс в частной школе построен так, чтобы дети осваивали базовую программу и здесь же получали дополнительные навыки", — говорит Оксана Буковская.

Кроме обязательных предметов, в школе преподают логику, робототехнику, шахматы и т. д. Но в муниципальных школах также существуют кружки, где за дополнительную плату детям преподают те же дисциплины. Поэтому, выбирая школу для ребенка, обратите внимание на то, созданы ли в ней условия для самостоятельной работы и есть ли рядом взрослый, способный детей "зажечь". 

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Учеба с оглядкой на кошелек

Согласно Закону об образовании, каждый ребенок в Украине имеет право на бесплатное образование. Многие родители этим правом пользуются, выбирая коммунальную школу из финансовых соображений.

"Содержание одного ученика школе обходится в среднем в 18—20 тыс. грн/в год, — рассказывает Сергей Горбачов. — Государство нам столько не дает". 

Поэтому редкие родители не жалуются на "поборы" в школе.

"Учеба дочери обходится в около 100 грн/мес. Раз в год выкладываю около 1000 грн на учебники. Итого — 1900 грн за год", — рассказывает Татьяна Власкина.

В частных школах дела обстоят иначе.

"Здесь не существует дополнительных оплат — все очень прозрачно, — говорит директор КМДШ. — Единственное, что оплачивается дополнительно, — это экскурсии".

В стоимость обучения входят учебные пособия и трехразовое питание. Обходится "комплекс" в КМДШ в 200 тыс. грн в год. В школе "Афины" стоимость обучения составляет около 144 тыс. в год. Стоимость зависит от многих факторов: аренды помещения, оснащения классов и т. д. Средняя цена обучения в частной школе — 70—90 тыс. грн в год, в регионах дешевле. Финансовая составляющая отмечается экспертами как главная причина миграции от "частников": поблажек детям, в случае неплатежеспособности родителей, частные школы не делают.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине вводится дуальная система образования.

Также осенью в стране начал действовать закон об инклюзивном образовании, согласно которому дети с особыми потребностями получают доступное обучение.

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Тег образование, школа, школьники

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АВТОР:

Шагинян Татьяна

Источник:

Сегодня

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