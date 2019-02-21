ФОТОФАКТ. Самолет-"акула" из кино прибыл на ремонт в Киев

Судно стало знаменитым после съемок в фильме "Неудержимые-3"

АН-26. Судно сыграло в кино со Сталлоне. Фото: facebook.com/airportkiev.

Самолет-"акула" из кино прибыл на ремонт в Киев Александр Марущак //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e61/db5/5c6e61db5936d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e61/db5/5c6e61db5936d.jpg 2019-02-21T10:41:00+02:00 Другие новости Судно стало знаменитым после съемок в фильме «Неудержимые-3»

В аэропорт "Киев" прибыл на ремонт необычный Ан-26. Несколько лет назад судно стало звездой Голливуда, снявшись в боевике "Неудержимые-3". Специально для фильма самолет был украшен акульей пастью и черепами. В боевике, кстати, снялись Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Антонио Бандерас, Мэл Гибсон и Дольф Лундгрен.

"Самолет пробудет на ремонте месяц. Его рисунок сохранят. А вот обычные граждане посмотреть на него не смогут. Мы пригласим любителей самолетов, и они сделают яркие фото", — сообщили в аэропорту.

На месяц. Пасть акулы на носу и черепа закрашивать не будут. Фото: facebook.com/airportkiev

Кстати, самолет был собран в Киеве и первый полет совершил в 1984 году.

Ранее мы сообщали, что самолет Ан-26, который снял Сильвестр Сталлоне в знаменитом фильме "Неудержимые", приземлился в аэропорту Ровно.

Самолет Ан-26 пригнали из-за рубежа киевские бизнесмены, которые зарабатывают авиаперевозками грузов. Сейчас ждут растаможки. Даже через пять лет после съемок на самолете сохранились все рисунки, которые, собственно, и сделали его звездой. На носу – зубы акулы, а на хвосте – ворон, сидящий на черепе. Новые владельцы говорят, голливудский камуфляж оставят.

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АВТОР: Александр Марущак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.