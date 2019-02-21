ФОТОФАКТ. Самолет-"акула" из кино прибыл на ремонт в Киев
Судно стало знаменитым после съемок в фильме "Неудержимые-3"
В аэропорт "Киев" прибыл на ремонт необычный Ан-26. Несколько лет назад судно стало звездой Голливуда, снявшись в боевике "Неудержимые-3". Специально для фильма самолет был украшен акульей пастью и черепами. В боевике, кстати, снялись Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Антонио Бандерас, Мэл Гибсон и Дольф Лундгрен.
"Самолет пробудет на ремонте месяц. Его рисунок сохранят. А вот обычные граждане посмотреть на него не смогут. Мы пригласим любителей самолетов, и они сделают яркие фото", — сообщили в аэропорту.
На месяц. Пасть акулы на носу и черепа закрашивать не будут. Фото: facebook.com/airportkiev
Кстати, самолет был собран в Киеве и первый полет совершил в 1984 году.
Ранее мы сообщали, что самолет Ан-26, который снял Сильвестр Сталлоне в знаменитом фильме "Неудержимые", приземлился в аэропорту Ровно.
Самолет Ан-26 пригнали из-за рубежа киевские бизнесмены, которые зарабатывают авиаперевозками грузов. Сейчас ждут растаможки. Даже через пять лет после съемок на самолете сохранились все рисунки, которые, собственно, и сделали его звездой. На носу – зубы акулы, а на хвосте – ворон, сидящий на черепе. Новые владельцы говорят, голливудский камуфляж оставят.
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