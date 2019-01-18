Легендарный Ан-26 из "Неудержимых" поселился в Ровно
Самолет пригнали из-за рубежа киевские бизнесмены, которые зарабатывают авиаперевозками грузов
В аэропорту Ровно приземлился самолет Ан-26, который снял Сильвестр Сталлоне в знаменитом фильме "Неудержимые".
Самолет Ан-26 пригнали из-за рубежа киевские бизнесмены, которые зарабатывают авиаперевозками грузов. Сейчас ждут растаможки.
Даже через пять лет после съемок на самолете сохранились все рисунки, которые, собственно, и сделали его звездой. На носу – зубы акулы, а на хвосте – ворон, сидящий на черепе. Новые владельцы говорят, голливудский камуфляж оставят.
Перевозчик хочет приобрести еще четыре таких "Анов". И все планирует перекрасить в звездный камуфляж. Это станет фирменным знаком перевозчика. А главный самолет голливудская акула должен подняться в небо за два-три месяца, когда получит все разрешения на полеты.
Ранее мы писали, что в НАТО заключили новый контракт с "Антоновым".
По-рождественски трогательная история произошла в США, где мужчина по имени Хэл купил билеты на шесть рейсов, на которых его дочь работала бортпроводницей, чтобы провести два дня – Сочельник и собственно Рождество – вместе с ней.
Любопытно, что для самой девушки это оказалось полнейшим сюрпризом, о котором она узнала лишь после взлета.
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