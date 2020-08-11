СБУ раскрыла масштабную аферу на строительстве ядерных объектов в Чернобыльской зоне

В преступной схеме фигурируют две фирмы, входящие в состав скандального "Укрбуда"

Служба безопасности Украины разоблачила строительную корпорацию "Укрбуд" на миллионных злоупотреблениях на тендерах по строительству объектов хранения и перемещения радиоактивных отходов в Чернобыльской зоне. Общая сумма этих тендеров составила свыше 1 миллиарда гривен.

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Об этом сообщается на сайте СБУ 11 августа.

"Оперативники спецслужбы установили, что в сделке задействованы ООО "СК "Укрстроймонтаж" и ЗАО "Укрэнергомонтаж", которые входят в состав "Укрбуда". В течение 2017-2018 годов эти компании победили в ряде государственных закупок, объявленных ГСП "Чернобыльская АЭС" и ГП "НАЭК"Энергоатом". Речь идет о строительстве четырех ядерных объектов в Чернобыльской зоне: централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, комплексы инженерно-технических систем физической защиты и радиационного контроля и завод по переработке жидких радиоактивных отходов. Общая сумма тендеров на строительство этих объектов составила 1,1 миллиарда гривен", – говорится в сообщении.

Также СБУ проверила "Укрстроймонтаж" и "Укрэнергомонтаж". Выяснилось, что компании нарушили законодательство и выиграли торги неправомерно: фирмы вступили в сговор для манипулирования ценами и устранения конкурентов. Кроме того, строительные компании значительно завысили рыночную стоимость на работы и услуги, что привело к необоснованному выделению более 26 миллионов гривен госсредств.

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Материалы проверки Служба безопасности передала в Антимонопольный комитет.

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Сейчас обе коммерческие структуры оштрафованы на 117 миллионов гривен и лишены права участвовать в государственных закупках сроком на три года.

Пока что не сообщается, открыты ли уголовные производства в отношении должностных лиц фирм.

Напомним, в прошлом году одна из крупнейших киевских девелоперских компаний "Укрбуд", экс-президент которой Максим Микитась подозревается в организации коррупционной сделки с недвижимостью для бойцов Нацгвардии, остановила строительство домов для 13 тысяч семей.

Подробнее о скандальной истории застройщика смотрите в сюжете:

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