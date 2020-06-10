Счастливый финал скандала с младенцами: в Киев за малышами от суррогатных матерей приехали родители

История с десятками малышей от суррогатных мам, которые из-за карантина застряли в Киеве, всколыхнула всю страну. И вот, на днях она получила первый счастливый финал. В киевском отеле "Венеция" шесть пар из Аргентины и Испании наконец-то встретились со своими малышами, сообщает hromadske.

30 мая девять пар из Аргентины, среди которых Андреа и Фернандо, прибыли в Киев. Поездку пытались устроить несколько месяцев. У Андреа были билеты в Украине на конец марта, но с середины марта власти закрыли границы и пара искала другие способы, чтобы добраться.

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Фото: Макс Левин/hromadske

Перелет из Буэнос-Айреса в Мадрид помогли организовать аргентинские власти. Самолет из Мадрида в Киев оплатил аргентинский бизнесмен, имеющий бизнес в Украине. После прилета, аргентинцы прошли 12-дневный карантин, а также сдали тесты на коронавирус. У всех результат был отрицательный.

46-летняя Андреа Диаз из Буэнос-Айрес рассказала, что рождение сына Игнасио было делом последних 10 лет. Девять лет она и муж Фернандо пытались стать родителями, пройдя около 12 терапий и шесть беременностей. Врачи были бессильны, а официальный диагноз поставить не могли. Поэтому они с мужем обратились к услугам суррогатного материнства. Между США и Украиной выбрали нашу страну – благодаря выгодным условиям и ценам.

Держа на руках полуторамесячного Игнасио, Андреа расплакалась и сказала: "У меня все спрашивают "что вы чувствуете?". Как я могу сказать, что я чувствую? Я все чувствую!".

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, которая присутствовала на встрече детей с родителями, еще 7 семей получили необходимые документы, чтобы вскоре забрать младенцев. Это граждане Китая и Испании. Омбудсмен подчеркнула, что вопрос, как воссоединить всех младенцев с родителями во время карантина, сейчас решается на законодательном уровне.

В настоящее время еще более 70 остаются в отеле "Венеция" при суррогатной клинике Biotexcom. Двух из них уже ждут родители, но из-за неудовлетворительного здоровья младенцев, эта встреча перенеслась.

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Напомним, 14 мая стало известно, что полсотни младенцев, родили суррогатные матери для пар из-за границы, находятся в гостинице в Киеве, поскольку из-за закрытия границ их могут забрать родители.Так, на официальном сайте одной из киевских клиник по репродуктивной медицине появился ролик для суррогатных родителей-инострацев. На ролике показаны рожденные от суррогатных матерей 46 малышей, которые лежат в боксах в одной комнате. В видео утверждается, что с детьми все хорошо и о них заботятся специалисты.

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Отметим, что сегодня Украина – одна из немногих стран в Европе, где коммерческое суррогатное материнство разрешено на законодательном уровне. Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова на своей странице в Facebook написала, что ситуация с предоставлением услуг суррогатного материнства является массовой и системной в стране, а технологии суррогатного материнства рекламируют и представляют как "товар высокого качества".

О том, в каких условиях живут новорожденные дети в ожидании своих биологических родителей, смотрите в сюжете "Сегодня":

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