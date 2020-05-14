Скандал с младенцами от суррогатных матерей: 46 малышей держат в отеле в Киеве (видео)

В столичной гостинице "Венеция" находятся 46 малышей, рожденных методом суррогатного материнства от иностранных граждан, которых не могут забрать родители в связи с карантином и общими закрытиями границ. Об этом сообщила на своей странице в Facebook уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова.

Омбудсмен пишет, что на официальном сайте одной из киевских клиник по репродуктивной медицине появился ролик для суррогатных родителей-инострацев. На ролике показаны рожденные от суррогатных матерей 46 малышей, которые лежат в боксах в одной комнате. В видео утверждается, что с детьми все хорошо и о них заботятся специалисты.

Денисова отметила, что такое видео подтверждает, что ситуация с предоставлением услуг суррогатного материнства такой клиникой является массовой и системной в стране, а технологии суррогатного материнства рекламируются и представляются как "товар высокого качества".

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"Это свидетельствует о том, что государством не предпринимаются все необходимые меры по защите прав детей и достойному отношению к ним, а Украина становится страной-донором рождения для иностранцев детей, судьбу которых она не может проконтролировать. Подчеркиваю, суррогатное материнство в Украине – проблема, требующая комплексного и немедленного реагирования. Предоставление таких услуг иностранным гражданам может привести в первую очередь к нарушению прав детей и к ситуации, в которой Украина не способна защитить своих граждан", - добавила Денисова.

При этом она призвала Национальную полицию, Министерство здравоохранения и Министерство социальной политики отреагировать на ситуацию.

Ранее в Киеве под видом суррогатного материнства продавали детей за границу. Также в Европе провели масштабную операцию по борьбе с торговлей детьми.

Также смотрите в сюжете о ситуации в сфере борьбы с торговлей людьми в Украине:



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