Школу под Киевом закрыли на карантин из-за коронавируса

В городе Васильков, который находится недалеко от Киева, учеников и педагогов школы №1 отправили на карантин. Мэр города Владимир Сабадаш у себя в Facebook написал, что у одного учителя обнаружили коронавирус.

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"У нескольких учителей СОШ №1, которые были 1 сентября в школе, плохое самочувствие и симптоматика, похожая на коронавирус. Один учитель, который уже 2 сентября не вышел на работу, сегодня (6 сентября. – Ред.) получил положительные результаты теста на коронавирус", - сообщил он.

В связи с этим школу №1 закрыли карантин. Все 26 учителей находятся на самоизоляции, а обучение ведется дистанционно.

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Как известно, по состоянию на утро 7 сентября в Украине подтвердили 2107 новых случаев коронавируса. Всего в стране заболели 135 894 человека. Летальных исходов за последние сутки – 31. За субботу выздоровели 578 человек.

Напомним, закрывать целые школы и классы на карантин из-за коронавируса начали и в других городах. Так, в Николаеве в четырех школах и двух детских садах зафиксировали случаи заражения коронавирусом. COVID-19 заболели ученики и персонал учреждений. В связи с этим часть детей отправили учиться дистанционно.

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