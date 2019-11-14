Штрафы за мусор мимо урны могут вырасти: как украинцы относятся к экохамству

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В Киевском городском совете предлагают существенно усилить ответственность для тех, кто мусорит там, где не надо. Штраф за это может составить 1700 гривен.

Новости "Сегодня" решили провести эксперимент, чтобы выяснить, как реагируют прохожие, если выбрасывать мусор мимо установленой урны. Начинаем эксперимент в самом центре Киева. Корреспондент швыряет бутылку под ноги прохожим. Те останавливаются, но сделать замечание не решаются. Еще несколько попыток – но на откровенное экологическое хамство горожане не реагируют. В конце концов, двое горожан делают справедливое замечание. А после признаются, что уличного конфликта боялись. Однако и спокойно пройти мимо не смогли.

"Мы ввозвали к вашей совести и гражданской ответственности, вот и все. Если она у вас есть, вы среагировали", – говорят неравнодушные украинцы.

Столичный активист и популярный видеоблоггер Константин Андриюк видит такую эконаглость ежедневно:

"Люди, которые выбрасывают окурки и даже иногда мусор просто так себе под ноги – это массовое явление. Самое интересное то, что половина из этих людей выкидывает эти окурки в землю, на асфальт, даже не задумываясь".

Бессознательное и равнодушие Украинская главная проблема, убеждает Константин.

"Было бы хорошо, чтобы люди в себе формировали внутри сознательных граждан, не обязательно драться, не обязательно ссориться – надо просто подойти к человеку и обратить внимание на это", – уверен Константин.

Мусор – глобальное экологическое бедствие. Особенно в Украине, где 7% территории покрыты стихийными свалками. Поэтому увеличение штрафов за выбрасывание мусора экологи поддерживают.

Виктория Хрутьба, заведующая кафедрой экологии и безопасности жизнедеятельности:

"Украина сегодня утопает в мусоре. И крупнейшая у нас проблема то, что население не думает о своем будущем. И населения засоряет ту территорию где проживает. Загрязнение почв ведет к загрязнению всей экосистемы. И мы, сознательное население, должны что-то делать с этим обязательно".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Полтаве появился уникальный экобус для токсичного мусора. Пока принимают только термометры, батарейки и лампы. Желающих их правильно утилизировать нашлось немало.

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