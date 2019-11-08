В Полтаве появился уникальный экобус для токсичного мусора: появилось видео

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В Полтаве появился уникальный экобус – специальный транспорт собирает опасные отходы. Пока принимают только термометры, батарейки и лампы. Желающих их правильно утилизировать нашлось немало. К ним присоединились и новости "Сегодня".

Экобус курсирует по одному из самых отдаленных микрорайонов Полтавы. Собирает батарейки, лампы и термометры. Более двух тысяч ламп, около полсотни градусников и тонну двести батареек собрал экобус за одну неделю.

"Люминесцентные лампы, люди давно уже таковыми не пользуются, где-то на чердаке лежало. Из школы принесли много", – рассказал водитель экобуса Анатолий Бахарев.

Очистить город от опасного мусора требовали местные экологи. Они даже подали в суд на чиновников за бездействие и выиграли дело.

"Мы боролись четыре года с городскими властями. Мы подавали запросы на городской совет, на сессию депутатов, зарегистрировали петицию на сайте городского совета", – рассказал экоактивист Сергей Антоненко.

На проект из городского бюджета выделили 1,2 миллиона гривен. Утилизируют токсичный хлам на перерабатывающих предприятиях Украины тоже за деньги города.

"В настоящее время одна лампа нам стоит двенадцать гривен. Градусник нам стоит двадцать две гривны. Батарейки нам стоят 100 гривен 80 копеек", – отчитывается руководитель коммунального предприятия КАТП 1648 Тарас Бойко.

Все это горожане, среди прочего, сдают охотно. Объявления с графиком работы экобуса коммунальщики развешивают повсюду.

Ранее мы сообщали, что школьники из поселка Слобожанское Днепропетровской области зарабатывают на сборе отходов.

Отметим, что борьба с мусором в Украине набирает обороты. За уборку украинцы уже получают подарки. Проводятся экочелленджи за вознаграждение, открываются сортировочные мини-станции, где за хлам насчитывают баллы, которыми можно рассчитаться в магазине.

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