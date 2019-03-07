Синоптик удивила прогнозом на 8 марта в Киеве
В столице в пятницу ожидается до +12...+15 градусов, но с небольшим дождем
В Киеве в пятницу, 8 марта, ожидается настоящая весна с аномальной для начала марта температурой воздуха. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Согласно ее прогнозу, в Международный женский день в столице будет до +12...+15 градусов, но ожидается небольшой дождь.
В субботу, 9 марта, днем будет теплая ясная погода, а уже 10 марта в столице на несколько градусов похолодает и пойдет дождь.
Напомним, 8 марта в Украине – официальный выходной. В этом году в первом месяце весны количество рабочих дней составляет 20 дней, а официальных государственных праздников и выходных дней будет 11.
Также к 8 Марта в Украине начинает расти спрос на цветы и подарки. "Сегодня" выяснили, во сколько обойдутся традиционные букеты, какие цветы и композиции из них модно дарить и какие скидки предлагают продавцы.
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