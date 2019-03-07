Синоптик удивила прогнозом на 8 марта в Киеве

В столице в пятницу ожидается до +12...+15 градусов, но с небольшим дождем

Фото: Pixabay

Синоптик удивила прогнозом на 8 марта в Киеве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e81/9a7/5c6e819a73cba.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e81/9a7/5c6e819a73cba.jpg 2019-03-07T09:06:00+02:00 Другие новости В столице в пятницу ожидается до +12...+15 градусов, но с небольшим дождем

В Киеве в пятницу, 8 марта, ожидается настоящая весна с аномальной для начала марта температурой воздуха. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Согласно ее прогнозу, в Международный женский день в столице будет до +12...+15 градусов, но ожидается небольшой дождь.

В субботу, 9 марта, днем будет теплая ясная погода, а уже 10 марта в столице на несколько градусов похолодает и пойдет дождь.

Напомним, 8 марта в Украине – официальный выходной. В этом году в первом месяце весны количество рабочих дней составляет 20 дней, а официальных государственных праздников и выходных дней будет 11.

Также к 8 Марта в Украине начинает расти спрос на цветы и подарки. "Сегодня" выяснили, во сколько обойдутся традиционные букеты, какие цветы и композиции из них модно дарить и какие скидки предлагают продавцы.

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