Во сколько обойдется 8 марта и какие подарки популярны в этом году

За один тюльпан попросят 25—35 гривен, а за солидный букет — от полутысячи

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Во сколько обойдется 8 марта и какие подарки популярны в этом году Игорь Серов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/802/3f4/5c78023f43192.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/802/3f4/5c78023f43192.png 2019-03-02T07:35:00+02:00 Экономика За один тюльпан попросят 25—35 гривен, а за солидный букет — от полутысячи

Традиционно уже за неделю до 8 Марта в Украине начинает расти спрос на цветы и подарки для милых дам. "Сегодня" выяснила, во сколько обойдутся традиционные букеты, какие цветы и композиции из них модно дарить и какие скидки предлагают мужчинам продавцы.

"В рознице тюльпаны будут стоить 25—30 гривен за цветок, хотя в этом году цены на оптовых базах ниже, чем обычно, — от 12 гривен за цветок, — рассказала нам Марианна Дебчинская из Ассоциации украинских флористов. — На сдерживание цены повлияло увеличение объемов выращивания тюльпанов в Украине. Максимальная цена за один тюльпан, например, пионовидный, будет до 35 гривен".

Но, по словам Марианны, в этом сезоне цена на фрезию, ранункулюсы, веточки мимозы и сирени будет выше, чем в прошлом, из-за валютных колебаний на импорт.

"Одна веточка мимозы будет стоить от 100 гривен (примерно столько будет стоить пышная роза). Сирень — от 120 гривен и выше за веточку. Ее также реально будет купить и подарить на 8 Марта. Возможно, что ее не будет в продаже на тех точках, где есть сквозняки, но в специализированных магазинах — сколько угодно", — говорит флорист.

Впрочем, сильно "заламывать" цены на цветы у флористов в этом году не получится.

"Покупательская способность упала. Неплохо продаваться будут недорогие, но красиво оформленные цветы — в коробочках, емкостях. На мой взгляд, это усиливает эмоцию той, кому дарят такой букет. Модными являются миксы луковичных цветов (нарциссов, гиацинтов) с веточками мимозы. Это и выглядит красиво, и может простоять несколько дней. Модными считаются и так называемые рыхлые букеты (собраны разные цветы разной длины)", — рассказала нам Дебчинская.

И уточнила, что более-менее солидный букет накануне праздника будет стоить от 500 грн.

Тренд последних лет — покупка цветов онлайн.

"Многие стали лениться выйти и купить букет, и заказывают его в сети", — резюмирует эксперт и добавляет, что мужчин не отпугивают даже дополнительные расходы за доставку букетов — 50—60 грн за букет.

Гаджеты и сладости

Готова к празднику весны и торговля. От 20% до 90% снижены цены на сувениры, дорогую косметику и другие малопопулярные товары. А вот скидки на гаджеты носят символический характер. Например, в одной из торговых сетей предлагают купить смартфон за 17999 грн с бонусом аж 359 грн и кешбеком 2% (еще столько же), итого –4%. В то же время примерно на четверть, по сравнению с прошлым годом, выросли в цене самые популярные у мужчин бюджетные подарки для прекрасных коллег по работе — шоколадные конфеты в коробках. Если год назад коробочка весом в 200—220 г стоила на оптовых рынках 35—40 грн, сейчас цены на что-то более-менее приличное стартуют от 50 грн, в торгсетях дороже на 10—15%. Альтернатива — сетевые кондитерские, где к праздникам уже есть скидки до 25%, но только на дорогие сладости — от 100 и выше за коробку.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" разбирались, куда поехать 8 Марта в Украине и составили ТОП интересных уголков страны.

Также ранее стало известно, кого будут наказывать за уничтожение краснокнижных первоцветов, которые массово продают 8 марта. Попасть под суд можно не только за продажу, но и за покупку первоцветов.

А в Винницкой области объявили охоту на торговцев подснежниками. Двоих местных жителей уже наказали: за уничтоженные краснокнижные цветы они должны заплатить по 4 тысячи гривен за каждый.

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АВТОР: Игорь Серов Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.