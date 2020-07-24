Українська
$ 27,88
32,24
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Ситуация с коронавирусом в Киеве: прямая трансляция брифинга Кличко

24 июля, 12:00

Наталья Руда Наталья Руда

Мэр столицы отчитывается по COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 24 июля, проводит брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице.

Реклама

Смотрите прямую трансляцию:

Напомним, что в Киеве на 24 июля подтверждены 7396 случаев инфицирования коронавирусом, из них 118 – за последние сутки. За время пандемии от коронавируса умерли 129 человек.

Всего в Украине выявлено 62 823 случая заражения, за минувшие сутки заболели 972 украинца. Из них 65 детей, а также 43 медицинских работника. Были госпитализированы 255 человек. Зафиксировано 20 летальных случаев. При этом выздоровели 886 пациентов. Кроме того, за последние сутки установлен антирекорд по количеству госпитализированных больных COVID-19.

В тренде
Опасность теракта: мусорные урны в Киеве проверяют каждые два часа
Реклама

Отметим, что в Украине продлили карантин до 31 августа.

Новости "Сегодня" ранее сообщали, что в Госпродпотребслужбе Киева считают, что c 1 сентября в обычном режиме заработают столичные школы. Но с определенными ограничениями и новшествами, которые сейчас определяет Министерство здравоохранения Украины из-за адаптивного карантина.

Также смотрите о вспышке коронавируса в курортном Бердянске:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Поваленные деревья и заблокированные трамваи: появились фото и видео непогоды в Киеве
Поваленные деревья и заблокированные трамваи: появились фото и видео непогоды в КиевеДругие новости
По дороге из Киева в Днепр пропал глава общественной организации
По дороге из Киева в Днепр пропал глава общественной организацииПроисшествия
Под Киевом в реку слили канализационные отходы
Под Киевом в реку слили канализационные отходыПроисшествия
Ярмарки в Киеве: где будут торговать недорогими овощами и фруктами
Ярмарки в Киеве: где будут торговать недорогими овощами и фруктамиДругие новости
Дачи под снос из-за Подольского моста: Кличко рассказал об изъятии участков на Русановских садах
Дачи под снос из-за Подольского моста: Кличко рассказал об изъятии участков на Русановских садахДругие новости
Киевлянам начали приходить платежки с повышенной коммуналкой: подробности
Киевлянам начали приходить платежки с повышенной коммуналкой: подробностиКоммуналка

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять