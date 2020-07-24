Ситуация с коронавирусом в Киеве: прямая трансляция брифинга Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 24 июля, проводит брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице.

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Напомним, что в Киеве на 24 июля подтверждены 7396 случаев инфицирования коронавирусом, из них 118 – за последние сутки. За время пандемии от коронавируса умерли 129 человек.

Всего в Украине выявлено 62 823 случая заражения, за минувшие сутки заболели 972 украинца. Из них 65 детей, а также 43 медицинских работника. Были госпитализированы 255 человек. Зафиксировано 20 летальных случаев. При этом выздоровели 886 пациентов. Кроме того, за последние сутки установлен антирекорд по количеству госпитализированных больных COVID-19.

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Отметим, что в Украине продлили карантин до 31 августа.

Новости "Сегодня" ранее сообщали, что в Госпродпотребслужбе Киева считают, что c 1 сентября в обычном режиме заработают столичные школы. Но с определенными ограничениями и новшествами, которые сейчас определяет Министерство здравоохранения Украины из-за адаптивного карантина.

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