В Украине снова продлили карантин

Эпидемия коронавируса все еще не отступает и ограничительные меры приходится продлевать

Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем вступительном слове заявил, что в Украине будет продлен карантин до 31 августа. Об этом он сказал на сегодняшнем заседании правительства.

"Сегодня планируется продление адаптивного карантина в Украине до 31 августа. Мы все видим, что такой формат и подход к карантинным мероприятиям дает свои результаты и позволяет нам контролировать уровень заболеваемости в Украине. Работа на уровне отдельных регионов, работа на локальном уровне подтвердила свою эффективность. Поэтому мы будем практиковать и продолжать такие подходы для контроля уровня заболеваемости и недопущения пиков и перегрузки системы здравоохранения", – сказал он.

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Шмыгаль отметил, что сегодняшнее решение усовершенствует принципы адаптивного карантина, это должно уменьшить нагрузку на больницы и врачей.

В результате Кабмин поддержал проект постановления Министерства здравоохранения продлить карантин до 31 августа, начиная с 1 августа.

Отметим, что сейчас Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Харьковская и Черниговская области не соответствуют критериям ослабления карантинных ограничений. В этих регионах отмечается проблема с показателями тестирования на 100 тысяч жителей, заполненностью коек в больницах, динамикой заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей. Также стало известно, что Украину хотят поделить на четыре зоны.

Недавно высокопоставленный источник в Министерстве здравоохранения Украины сообщил сайту "Сегодня" дату, до которой могут продлить карантин. Он также говорил, что продолжены будут те карантинные меры, которые показали свою эффективность. А те, которые оказались неэффективными, будут отменены.

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