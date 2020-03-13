Скандал на Вознесенке: местным жителям нечего дышать из-за "Зеленстроя"

Власти говорят, что все законно, но в квартирах местных жителей пахнет гарью

Нечем дышать из-за "Зеленстроя". Терпение лопнуло у жителей столичной Воскресенки, которые страдают от теплицы озеленителей города. Из-за выбросов котельной все вокруг в дыму и вони.

"Вот мы видим из окна дым. когда они сильно отапливают, то идет черный дым и соответственно сопровождается запахом неприятным", – рассказывают жители одного из самых красивых районов Киева.

Евгений Локанов живет в многоэтажке рядом с предприятием "Зеленстроя". Из-за дыма из трубы невозможно дышать даже на улице. Воняет гарью и дома:

"Мое мнение – они где-то, что это не соблюдают, не используют свое оборудование максимально эффективно".

У Михаила Багинского – астма. Врачи рекомендовали чаще дышать чистым воздухом. Но где там. Даже мобильные приложения указывают на повышение аллергенов вокруг:

"Я сижу в полностью закупоренной квартире, мне хочется кашлять и я не могу открыть окно. У меня есть гипотеза, что топят сырыми дровами и не соблюдают технологии".

Виновно действительно предприятие "Зеленстрой" Днепровоского района. Именно на его территории находится труба, на которую жалуются люди. Руководитель предприятия демонстрирует нам, чем топят котел. Уверяет, что никаких химических примесей нет.

Михаил Чайка, заместитель директора КП СЗН Днепровского района:

"Только дрова и ничего лишнего нет. Газ – дорого, вы сами знаете, какая цена на газ. Поэтому это хорошая альтернатива и экономит бюджетные средства". В тренде Карантин в Киеве: школьники приходят на секции, а по улицам люди ходят без масок (фото)

А вот без котла на предприятии никак. Иначе, говорят в оранжерее, погибнут растения. Городские чиновники выезжали на предприятие и созвали специальную комиссию, которая подтвердила, что выбросы предприятия не превышают норму.

Александр Савченко, заместитель руководителя управления экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации:

"Именно этому коммунальному предприятию было выдано разрешение на выбросы, инспекцией подтверждено, что условия разрешения не нарушаются. Проблема больше визуальная".

Трубы, через которые проходят выбросы, должны быть выше окружающих зданий, говорит эколог Игорь Кирильчук. И отопление газом значительно безопаснее, чем дрова:

"Это опасно для детей в первую очередь, могут быть заболевания органов дыхания, перейти в астму. Для взрослых – это заболевания дыхания, проблемы с сердцем. Это опасно, любой дым вреден".

Игорь Кирильчук советует жителям домов обращаться к экологической инспекции и вместе со специалистами регулярно измерять качество воздуха.

Но стоит отметить, такое происходит регулярно. Киевляне массово жалуются на запах гари и задымленность в разных районах каждую осень.

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