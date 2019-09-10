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Киевляне массово жалуются на запах гари

10 сентября, 13:51

Наталья Мамчур

Причиной могут быть пожары в Киевской области

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Киевляне жалуются на жуткий запах гари и задымленность в разных районах. Такие сообщения 10 сентября с самого утра поступают от жителей Березняков, Отрадного, Святошино, Позняков и других массивов.

"Нам явно, что-то не хотят сообщать. Что горит? Что дымит? Почему районы Киева в дыму?" – сообщают в группе "Мій Відрадний" в Facebook.

"Какая ужасная гарь по Днепровской Набережной, кашляю всю ночь. Кто-то знает, что это?" – пишут в сообществе "Наш дом Березняки".

В Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве уверяют, что в столице масштабных ЧП, которые могли бы стать причиной такой ситуации, нет.

"В Киеве нет никаких происшествий, которые бы вызывали такую задымленность. Возможно, в столице пахнет гарью из-за горящих торфяников в Киевской области.  Других причин мы пока не видим", – говорят в ГСЧС Киева.

Напомним, в Киевской области кроме торфяников горят трава и мусорные свалки. К примеру, вчера в Вышгородском районе возле села Новые Петровцы огонь уничтожил травяной настил на площади 4,8 га. А в еле Триполье Обуховского района на территории стихийной несанкционированной свалки возник пожар на площади около 1 га.

При этом утром 10 сентября в столице произошло несколько крупных пожаров.

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Киев дым пожары

Источник: Сегодня

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