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Скандал с продажей общежитий НАУ в Киеве: появилось важное решение суда

7 июля, 04:31

Наталья Руда Наталья Руда

Верховный суд встал на сторону прокуратуры по делу о зданиях на Ветряных Горах

Верховный Суд поддержал позицию столичной прокуратуры по возврату в собственность государства двух общежитий Национального авиационного университета, которые были незаконно отчуждены в пользу коммерческих структур. В частности, дело отправили на повторное рассмотрение.

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Как напомнили в пресс-службе прокуратуры Киева, два общежития НАУ на ул. Ветряные Горы площадью более 2 тыс. кв. м и стоимостью свыше 12 млн грн находились на балансе университета, но в 2016 году на основании ряда поддельных и ничтожных документов и договоров незаконно выбыли из государственной в собственность коммерческой структуры.

После этого прокуратура обратилась с иском в суд о возврате помещений государству, но ни Подольский районный суд, ни Апелляционный суд Киева иск не удовлетворил. В итоге прокуратура опротестовала решения в Верховном суде.

"Суд кассационной инстанции, поддержав позицию столичной прокуратуры, отменил решение Апелляционного суда города Киева и направил дело на повторное рассмотрение в суд апелляционной инстанции, отметив, что прокурор избрал верный способ защиты интересов государства", - уточнили в прокуратуре.

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Новости "Сегодня" ранее сообщали, что Верховный суд признал незаконным выселение людей из общежития на улице Полевой, 19/8 в Киеве по требованию владельца здания ЗАО "Трест "Киевгорстрой-2" из-за аварийного состояния дома. О конфликте вокруг этого общежития смотрите в сюжете:

Кроме того, в Украине наблюдаются случаи продажи общежитий вместе с людьми.

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Киев общежития нау Ветряные Горы

Источник: Сегодня

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