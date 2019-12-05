Выселение людей из скандального общежития в Киеве: появилось решение Верховного суда

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Верховный суд признал незаконным выселение людей из общежития на улице Полевой, 19/8 в Киеве по требованию владельца здания ЗАО "Трест "Киевгорстрой-2" из-за аварийного состояния дома. Об этом сообщается пресс-служба суда.

"Это первое дело, которое Верховный суд рассмотрел среди серии аналогичных дел, находящихся в его производстве и касающихся жителей общежития", - уточнили в суде.

Также в ВС напомнили, что конфликт между собственником общежития – ЗАО "Трест "Киевгорстрой-2" и его жителями особенно обострился в начале ноября, когда произошли попытки выселения людей из общежития. В частности, новости "Сегодня" писали о массовом побоище под общежитием.

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Верховный суд уточнил, что решение первой инстанции было мотивировано тем, что собственник правомерно признал дом аварийным, поскольку Департамент строительства и жилищного обеспечения КГГА сообщил, что истец как собственник здания самостоятельно принимает решение о пригодности такого здания к нормальной эксплуатации.

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Верховный суд, отменяя решения предыдущих инстанций, исходил из того, что неудовлетворительное состояние здания общежития и невозможность его эксплуатации без проведения капитального ремонта или реконструкции не может быть основанием для выселения людей – ответчиков.

Также смотрите подробности конфликта под общежитием в сюжете:

Ранее новости "Сегодня" писали, что в Украине наблюдаются случаи продажи общежитий... вместе с людьми. Несмотря на мораторий на выселение, жителей просят забрать вещи и уйти. А тем, кто сопротивляется, отключают электроэнергию и газ. Например, в Мелитополе жители, которых продали вместе со зданием, остались без тепла и с частично отключенной канализацией – при том, что за коммуналку платили исправно. А приватизировать комнату в общежитии, если оно находится в частной собственности, люди не имеют права. Хозяин здания в любой момент может сдать его в аренду. Теперь власти задумались о передаче общежитий предприятий объединенным громадам.

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