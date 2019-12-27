Скандал с Софиевской Борщаговкой продолжается: кто утверждал генеральный план села

Более полсотни многоэтажек там, где возводить их запрещено. Жилые комплексы построили в опасной зоне, в которой самолеты заходят на посадку в аэропорт Киев. И пока прокуратура судится за нарушенные строительные нормы, люди уже успели заселиться в квартиры. Кто и как утверждал детальный генплан села Софиевская Борщаговка? Смотрите расследование новостей "Сегодня".

По действующим строительным нормам возведение любого объекта в радиусе пятидесяти километров от аэродрома должно проходить специальные согласования. Но у семи жилых комплексов, а это 52 дома от пяти до десяти этажей, таких разрешений нет. Одно из зданий почти в трех километрах от взлетных полос международного аэропорта.

Олег Любицкий, начальник Службы контроля за безопасностью полетов и аэронавигационного обеспечения Международного аэропорта "Киев":

"Это здание было не согласовано с нами".

Прокуроры Киева иск подали почти два года назад. Админсуд их требования отклонил. Однако те продолжают оспаривать решения фемиды. И добиваются отмены детального плана застройки села на 48 гектарах земли.

"Уже две катастрофы случилось при заходе на посадку на нашем аэродроме", – отмечает Олег Любицкий.

Первая случилась 43 года назад. Тогда погибли 48 человек. Самолет занесло в поле. Второе крушение произошло 12 лет назад. Погибли пятеро пассажиров борту и одна женщина. Она была в сторожке, в которую врезался самолет. Именно на этом месте возведены многоэтажки. Если в чистом поле экипаж может совершить аварийную посадку, то когда перед ним здание, совершить аварийную посадку самолет не сможет.

Как утверждался подробный генплан, новости "Сегодня" отправились спросить в сельсовете. Сначала сельский председатель Олесь Кудрик выглядит растерянным.

"Петрович! А что за 48 гектар земли? Это у Мартынова ли?".

А когда понимает, о какой земле идет речь – нервничает, голос срывается, говорить со съемочной группой отказывается. И далее ответы сельского головы просто поражают циничностью – люди, которые живут в зоне риска ему просто безразличны.

"– То есть вы не знаете? О каком количестве людей идет речь? – Не знаю, мне это даже не интересно! – Так это же ваши избиратели... – Еще раз говорю, мне даже это не интересно на сегодняшний день. – Хорошо, благодарим, до свидания!"

Как сообщали ранее новости "Сегодня", недострои и другие дома, которые так и не введены в эксплуатацию, стали для Украины настоящей проблемой. Только за два месяца в Министерстве развития громад и территорий накопилась почти сотня обращений от обманутых инвесторов со всей Украины. Больше всего рискованных объектов оказалось в Киеве и Одессе.

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