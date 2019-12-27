Жизнь в зоне риска: дома вблизи аэропорта "Киев" построены на месте для аварийных посадок самолетов

В селе Софиевская Борщаговка под Киевом вспыхнул скандал из-за возведенного здесь жилого комплекса.

Правоохранители считают, что более полусотни многоэтажек построены там, где это запрещено – в опасной зоне, где самолеты заходят на посадку в аэропорт "Киев". Но пока прокуратура судится из-за нарушенных, по ее мнению, строительных норм, люди уже успели заселиться в квартиры. "Сегодня" разбирались, кто и как утверждал детальный Генплан села Софиевская Борщаговка.

"Там достаточно большой объем нормативно-правовых актов, регулирующих указанные вопросы, и они не были соблюдены", – объяснил исполняющий обязанности начальника управления прокуратуры Киевской области Денис Каспрук.

По действующим строительным нормам возведение любого объекта в радиусе 50 км от аэродрома должно проходить специальные согласования. Но семь жилых комплексов, а это – 52 дома от высоток до 5-10 этажей, таких разрешений не имели. Одно из зданий — почти в трех километрах от взлетных полос международного аэропорта.

"Это здание было построено без согласования с нами", – говорит начальник службы контроля за безопасностью полетов и аэронавигационного обеспечения Международного аэропорта "Киев" Олег Любицкий.

Прокуроры Киевской области иск подали почти два года назад. Админсуд их требования отклонил.

То есть, по решению суда следует, что судиться из-за нарушения строительных норм прокуроры области не должны. Однако те продолжают оспаривать судебное решение. И добиваются отмены детального плана застройки села на 48 га земли.

Построенные с нарушениями жилые комплексы работе аэропорта не мешают. Проблемы от близкого соседства со взлетной полосой могут иметь сами люди, которые живут в тех домах.

И вероятная опасность для жителей квартир в многоэтажках не преувеличена.

"Уже две катастрофы при заходе на посадку случились на нашем аэродроме. Первая произошла 43 года назад. Тогда погибли 48 человек. Самолет занесло в поле. Второе крушение произошло 12 лет назад. Погибли пятеро пассажиров борта, и одна женщина. Она была в сторожке, в которую врезался самолет. Именно на этом месте построены многоэтажки. Если в чистом поле экипаж может совершить аварийную посадку, то, когда перед ним здание, совершить аварийную посадку самолет не сможет", – объяснил начальник службы контроля за безопасностью полетов и аэронавигационного обеспечения Международного аэропорта "Киев" Олег Любицкий.

Как утверждался подробный генплан, "Сегодня" отправились спросить в сельсовете. Сначала сельский председатель растерялся. Когда же председатель сельсовета понимает, о какой земле идет речь – нервничает, голос срывается, говорить со съемочной группой отказывается.

Дальше — вообще пытается убежать из кабинета. В приемной – с трудом приходит в себя.

"Сельский совет утверждает территорию, на которой может строиться. Дома не мешают самолетам, самолеты не трогают дома, они мирно сосуществуют", – говорит сельский председатель Софиевской Борщаговки Олесь Кудрик.

Но далее ответы сельского головы просто поражают циничностью – похоже, люди, которые живут в зоне риска — ему просто безразличны.

"То есть, Вы не знаете, о каком количестве людей идет речь?" – спрашивают "Сегодня" председателя сельсовета. "Не знаю, мне это даже не интересно!" – отвечает он. "Так это же ваши избиратели". "Еще раз говорю, мне даже это не интересно на сегодня. Добренько, спасибо, будьте здоровы", – говорит председатель сельсовета.

Как сообщали ранее новости "Сегодня", недострои и другие дома, которые так и не введены в эксплуатацию, стали для Украины настоящей проблемой. Только за два месяца в Министерстве развития громад и территорий накопилась почти сотня обращений от обманутых инвесторов со всей Украины. Больше всего рискованных объектов оказалось в Киеве и Одессе.

О том, как распознать нечестного застройщика и не попасть впросак, узнавайте из нашего сюжета:

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