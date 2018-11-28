Скандальная стройка в Киеве: власти пытаются расторгнуть договор с застройщиком

Власти Киева сделали первый шаг к расторжению договора с застройщиком на Андреевском спуске, 14-16. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

По информации нардепа, земельная комиссия Киеврады поддержала расторжение договора аренды земли на Андреевском спуске, где ООО "Маркон" ведет скандальное строительство. Основанием для возможного расторжения соглашения стал тот факт, что застройщик недоплатил городу 974 659,96 гривен, а также не начал осваивать участок вовремя – в течение трех лет после оформления договора аренды земли. Договор заключили еще в 2006 году.

"Город был вынужден пойти на такой радикальный шаг в связи с нежеланием застройщика идти на Градостроительный совет, куда "Маркон" должен вынести макет и скорректированный проект объекта. Кроме того, именно на Градостроительном совете определили бы допустимую высотность объекта", – подчеркнул Белоцерковец.

Нардеп напомнил, что именно проект и его высотность здания стали главным элементом критики со стороны общественности. Застройщик на Градостроительный совет не явился и продолжил строительство, нарушая строительные нормы при ведении работ. Например, незаконно велась работа крана.

В связи с этим, власти города потребовали убрать строительный кран, а теперь зарегистрировали проект решения Киеврады относительно расторжения договора аренды земли.