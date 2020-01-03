Сквер с "Ежиком в тумане" превратили в эко-парк: как он выглядит (фото)

Фото: Шевченковская РГА

Рядом со знаменитой скульптурой "Ежик в тумане" на улице Рейтарской обустроили экопарк с энергосберегающими технологиями, сообщает Шевченковская РГА.

​​На локации установили скамейки, туалеты для домашних животных, канализацию и покрытие для дорожек, в состав которого входят переработанные отходы. Также разместили солнечные батареи для уличного освещения и контейнеры для сортировки мусора.

Кроме того, в сквере появилось более 300 новых зеленых насаждений и современная система полива. Позже на локации появится велопарковка.

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Посреди парка установлен артобъект, подсветка которого будет менять цвет, когда люди будут выбрасывать использованные батарейки в специальные контейнеры. Эта функция заработает весной.

"Обустройство данной локации было важным для туристической привлекательности города. Ежедневно сотни туристов приходят на Рейтарскую, в том числе и чтобы сделать фото с Ежиком в тумане. В рамках реализации Общественного проекта саму скульптуру также отреставрировали", – сообщил руководитель Шевченковской РГА Олег Гаряга.

Проект был реализован в рамках "Общественного бюджета-2019" командой "Типичный Киев".

"Наша команда ставила целью продемонстрировать видение современной планировки городских пространств, которых так не хватает Киеву. Хотелось бы чтобы использование перерабатываемых материалов и солнечной энергетики для освещения стало показательным кейсом и для других городских проектов", – отмечает автор проекта Павел Немерюк.

Напомним, скульптура "Ежика в тумане" 26 декабря вернулась на прежнее место, в скверик на улице Рейтарской, после трех недель отсутствия.

Легендарный ежик уже покидал свой сквер в 2015 году, на машине газеты "Сегодня". Тогда он временно переехал в парк Шевченко, чтобы погостить у памятника Тарасу Григорьевичу. А перед Новым годом вернулся в свой сквер на Рейтарской.

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